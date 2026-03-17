將「Chinese」改為「Taiwan」　文總確定英文更名為「NCAT」





▲文化總會確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。（圖／文總提供）

記者郭運興／台北報導

文化總會於今（17日）下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。文總秘書長李厚慶則說明，文總原英文名稱為General Association of Chinese Culture（簡稱GACC），近年在海外訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」原因，去年就有委員提出「中華文化總會」名稱可能造成混淆的問題並進行討論；同年12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先行調整英文名稱，以「Taiwan」作為對外呈現。

文總秘書長李厚慶說明，文總原英文名稱為General Association of Chinese Culture（簡稱GACC），近年隨著文總積極推動國際文化交流與合作，團隊及會員成員在海外參展、訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位的討論，逐步在組織內展開。

李厚慶指出，去年2月召開的第九屆第一次會員大會，就有委員在臨時動議提出「中華文化總會」名稱可能造成混淆的問題並進行討論；同年12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先行調整英文名稱，以「Taiwan」作為對外呈現。

依照章程規定，文總每年召開一次會員大會，會員大會授權執行委員會與諮議委員會討論相關議案，其決議須於下次會員大會報告執行情形並完成程序。文總在今日會員大會完成相關報告與程序後，英文名稱正式更名為National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）。

另外，總統賴清德表示，文總提升文化實力、發揚文化的任務，其實都建立在認識自己的基礎上，「唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力；唯有更細緻的爬梳歷史脈絡，才能賦予多元傳統新的時代意義；唯有清楚知道我們是誰、經歷過什麼，才能夠帶著自信，加強台灣文化與國際交流」。

▼文化總會於今（17日）下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。（圖／文總提供）