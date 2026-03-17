會計師公會攜手蔡易餘　捐1500包白米給8鄉鎮老人食堂

▲臺灣省會計師公會十年公益不間斷 攜手蔡易餘捐1500包白米送暖嘉義 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為關懷地方長輩、延續社會溫暖，中華民國會計師公會全國聯合會與臺灣省會計師公會長年投入公益行動，今年邁入全台物資捐贈第20年，今（17）日再度攜手立法委員蔡易餘，在嘉義縣太保市舊埤里花園新城活動中心舉辦「愛心捐贈，十年不斷」白米捐贈記者會，捐贈1500包白米，提供海區八鄉鎮老人食堂使用。

今日活動出席者包括立法委員蔡易餘、中華民國會計師公會全國聯合會理事長張威珍、臺灣省會計師公會理事長蔡家龍、副理事長邱芳才、主任委員林宏源、委員張原瑄、丁俊廷、陳春杏，以及會計師木郁涵、王惠真、林冠妤；另有嘉義縣議員黃惠汝、江佩曄、黃榮俊，嘉義縣政府工策會總幹事戴光宗助理、太保市民代表官汝濃、龔宗勇、許秀燕與舊埤里長蘇逸婷等人到場，共同見證善舉。

蔡易餘表示，會計師公會推動全台愛心捐贈已達20年，在其媒合下，相關資源引進嘉義縣社區也邁入第10年。許多在外打拚的嘉義子弟透過公益行動回饋家鄉，不僅帶回愛心，也展現對地方發展的信心。

蔡易餘指出，會計師長期站在台灣經濟第一線，對產業脈動最為敏感。過去嘉義以農業為主，公司行號較少，專業人才多赴外地發展；近年隨著設廠增加與企業進駐，顯示嘉義正逐步朝「農工科技大縣」轉型，也吸引更多專業人士思考返鄉深耕。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長張威珍表示，身為嘉義縣鹿草人，早年需北上求職，如今逐漸感受到家鄉發展與活力提升。他指出，公會以實際行動投入社會服務，選擇捐贈白米，希望將溫暖送到有需要的地方。

臺灣省會計師公會理事長蔡家龍表示，今年特別擴大捐贈規模，將白米由1000包增加至1500包，期盼讓更多嘉義長輩感受到社會各界的關懷與支持。

蔡易餘團隊副主任呂慧瑜表示，此次捐贈地點選在太保市嘉義花園新城活動中心老人食堂，希望透過實際行動，讓長輩吃得安心、吃得健康、吃得快樂，感受到社會持續的關懷與支持。