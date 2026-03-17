伊朗的復仇！伊斯蘭革命衛隊「點名15家美企」　預告攻擊中東據點

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國攜手以色列攻擊伊朗的戰事進入第3周，中東緊張情勢持續升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）公開警告，點名中東地區15家與美國企業相關的機構為潛在攻擊目標，據點主要集中在阿拉伯聯合大公國與約旦，要求相關員工與周邊民眾「立即撤離」，甚至揚言「未來幾小時內」打擊這些設施。

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊，威脅將針對美國企業在中東據點進行攻擊。（圖／路透）

根據英媒《每日郵報》，美國非營利調查新聞網站Drop Site News所取得的聲明內容指出，伊斯蘭革命衛隊直言，所有與美國有關的產業據點都可能成為攻擊對象，並警告「美國政權應撤離區域內所有美國產業」，同時呼籲居住在美資持股工廠附近的民眾儘速離開，以免遭到波及。

伊斯蘭革命衛隊內部流傳一份清單，列出15家可能受影響的美國企業與具體據點，包括埃克森美孚（ExxonMobil）、波音（Boeing）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）以及亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）等大型企業。

相關設施多位於波斯灣沿岸與約旦境內，被視為美國在中東產業布局的重要節點。

另一方面，外交動態同樣備受關注。報導指出，伊朗官員曾試圖與美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）恢復接觸；不過，白宮高層透露，川普目前對與德黑蘭當局談判「沒有興趣」。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也在社群平台否認雙方近期有任何聯繫，強調相關說法意在誤導市場與輿論。