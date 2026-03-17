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台鐵「宜花東安全提升」計畫核定　78億預算仍卡立院難發包

▲▼0403花蓮大地震，台鐵崇德火車站後方山壁崩塌，滾滾煙塵宛如沙塵暴將整個車站給吞噬，事後在站體留下厚厚一層泥沙，也造成站體部分毀損。（圖／記者湯興漢攝）

▲0403花蓮大地震後，台鐵邊坡地質轉趨脆弱，時常有土石流或坍方。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵歷經0403花蓮大地震，北迴線邊坡地質轉趨脆弱，土石流、坍方頻傳，台鐵提出「宜花東及南迴線路段安全改善計畫」昨(16日)獲行政院核定，總經費為77.99億元，不過由於總預算尚未過關，交通部表示，晚一天動工就多一天風險，盼立法院盡速審查預算，確保台鐵安全。

台鐵去年提出「宜花東及南迴線安全提升計畫」，總經費為77.99億元，通過交通部審查後，去年12月提報行政院國發會，行政院昨正式核定該計畫。該項總經費77.99億元，中央公務預算76.04億元，台鐵公司營業基金1.95億元，該計畫屬台鐵公司營業所需鐵路基礎設施之建設，由中央編列預算支應。

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該計畫內容包含北迴線受損路段復建補強工程、邊坡及跨土石流潛勢溪流橋梁之防災整備工程、及實體阻隔告警監測補強工程等，計畫工期為5年，若今年可順利啟動，預計120年可完工。

交通部政務次長伍勝園表示，「宜花東及南迴線安全提升計畫」針對台鐵北迴線宜花東幾處比較危險的路段進行補強，改善包含明隧道、箱涵設置，但因該計畫屬於新興計畫，預算沒有審查通過，目前還沒有經費發包設計和動工。

伍勝園指出，該計畫牽涉台鐵北迴線地質比較脆弱的路段，希望立法院可以儘速審查預算，不然台鐵高風險邊坡問題無法改善，晚一天動工，風險就多一天，盼早點完成，安全才能確保，不然對台鐵安全將有影響。

交通部表示，該計畫著眼於強化高風險邊坡穩定與橋梁耐災能力，提出宜花東整體性鐵路安全改善，以提升東部鐵路營運安全，降低地震及極端氣候所致災害風險，同時配合中長程台鐵營運策略及節能減碳政策，透過持續改善設施條件與服務能量，促進運量穩定成長，並兼顧偏遠地區交通需求，落實公共運輸社會責任。

至於未來台鐵北迴線是否改線，伍勝園表示，改線牽涉站場遷移，目前還在研議考慮中，長期假設要改線，工期會非常長，包括還要進行地質調查，目前先宜花東路線改善為優先。

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