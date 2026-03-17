瓜地馬拉交通次長訪台　盼與台灣電動巴士業合作邁向淨零未來

▲外交部政務次長陳明祺（中）與瓜地馬拉交通部次長蘇利亞諾（José Fernando Suriano，左六）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López，左五）及訪團成員合影。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長陳明祺16日午宴款待瓜地馬拉交通部次長蘇利亞諾（José Fernando Suriano）訪團乙行5人，代表外交部長林佳龍誠摯歡迎蘇利亞諾偕新聖塔羅莎市（Nueva Santa Rosa）市長亞雷東多（José Enrique Arredondo）等人來台參加17日至20日在台北舉行的「2026智慧城市暨淨零城市展」。蘇利亞諾表示，此行旨在瞭解並借鏡台灣智慧城市與交通建設的發展經驗，盼與台灣在電動巴士產業攜手合作，共同邁向淨零未來。

陳明祺表示，台灣與瓜地馬拉邦誼今年將邁向第92年，我國一向珍視與瓜國的合作夥伴關係，透過雙方緊密合作，在交通建設及經貿投資等領域獲致良好成果，包括瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）重視的瓜京機場現代化以及CA-9公路拓寬工程等計畫。此外，香醇的瓜地馬拉咖啡深受我國人喜愛，瓜國已成為我國第4大咖啡進口國，顯見彼此連結已深入兩國人民日常生活。

陳明祺強調，林佳龍曾擔任交通部長，並將交通合作列為我與友邦國家推動「榮邦計畫」的核心項目，外交部將持續鼓勵我國頂尖電動巴士產業投資瓜國，共同促進國家繁榮與發展，最後特別感謝瓜國政府長期支持台灣各項國際參與，尤其蘇利亞諾去（2025）年在國際民航組織（ICAO)大會為我仗義執言，敦促各國正視台灣參與的重要性。

▲外交部政務次長陳明祺於款宴中致詞祝酒。（圖／外交部提供）

蘇利亞諾指出，至感榮幸受到台灣政府邀請與熱忱接待，台瓜逾90年的歷史邦誼與共享民主自由價值彌足珍貴，欣見兩國在基礎建設與經貿投資密切合作，此行旨在瞭解並借鏡台灣智慧城市與交通建設的發展經驗，並與我國交通主管機關對話交流，作為國家施政的重要參考；另提及瓜國具備完善綠色運輸發展規畫，盼與台灣在電動巴士產業攜手合作，共同邁向淨零未來。

外交部表示，席間訪賓及瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、交通部、財團法人國際合作發展基金會、海外投資開發公司以及國內主要生產電動巴士企業代表，就交通建設及電動巴士產業合作等議題廣泛交換意見。蘇利亞諾乙行於15日至20日訪台期間將參與「2026智慧城市暨淨零城市展」、拜會交通部，以及參訪桃園國際機場及台灣港務股份有限公司台北港，為台瓜兩國探索更多合作契機。

▲瓜地馬拉交通部次長蘇利亞諾（José Fernando Suriano，左）致贈外交部政務次長陳明祺（右）紀念品。（圖／外交部提供）