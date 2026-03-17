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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多國政要齊聚玉山論壇　古屋圭司重申：日本絕對不會坐視「台灣有事」

▲▼總統賴清德出席開幕式第九屆玉山論壇與外賓合影。（圖／外交部提供）

▲總統賴清德出席開幕式第九屆玉山論壇與外賓合影。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的「第九屆玉山論壇」16至17日在台北美福大飯店舉行。首日進行開幕式及政府場次「數位團結、經濟韌性、科技創新、社會韌性」四大主題。總統賴清德蒞臨上午開幕式並致詞；副總統蕭美琴代表政府午宴重要貴賓及論壇各場次與談人；外交部長林佳龍則藉由晚宴與國內意見領袖一起與來訪外賓充分交流。

賴清德開幕致詞表示，今年主題「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，期盼透過「民主＋經濟＋科技」的加值效應，團結民主夥伴的力量強化供應鏈及經濟韌性，與各國打造更廣泛、深入的夥伴關係，共同撐起「民主保護傘」，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

蕭美琴午宴致詞時也進一步強調，動盪不安的國際局勢中，經濟競爭力與國家安全的定義正發生深刻改變，台灣將以價值、韌性與科技三大優勢，與全球夥伴深化合作，民主價值建立信任、讓韌性強化穩定及安全，並透過科技驅動創新與繁榮。

▲▼副總統蕭美琴與波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）、外交部長林佳龍及台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌共同祝酒。（圖／外交部提供）

▲副總統蕭美琴與波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）、外交部長林佳龍及台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌共同祝酒。（圖／外交部提供）

外交部表示，今年玉山論壇充分展現「跨洋協作」的合作格局，重量級政要如波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）在致詞時高度肯定台灣的民主實踐與經濟成就，更以史為鑑深信自由終將勝利，武力脅迫必定失敗。斐濟前總理喬馬漢（Mahendra Chaudhry）則讚譽台灣善用科技建構韌性的智慧方案深切鼓舞太平洋島國，認為台灣應獲得國際社會應有的承認。

外交部指出，另外，連續7屆出席開幕式的日本「日華議員懇談會」會長暨眾議院憲法審查會會長古屋圭司眾議員則重申，日本絕不會坐視「台灣有事」，決心與台灣共同守護台海和平穩定，並將傾注全力與理念相近國家合作發展更負責、積極（responsible and proactive）的外交政策。

林佳龍在晚宴致詞時表示，民主是彼此的共同語言，歷史上波蘭民主化與台灣爭取總統直選在在彰顯民主需要被追求和守護，只要民主國家團結一心，民主終將勝利；正值全球民主遭遇威權擴張嚴峻挑戰之際，台灣堅持實踐民主、提升自我防衛的決心、以及全球AI創新供應鏈不可取代的地位，足以作為民主陣營關鍵的戰略夥伴。

林佳龍期盼台灣超越現有合作格局，建構更堅韌的夥伴關係，共同促進印太地區的自由、韌性與繁榮，為未來世代守護民主的永續發展。

▲▼外交部長林佳龍於玉山論壇晚宴致詞。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍於玉山論壇晚宴致詞。（圖／外交部提供）

外交部指出，晚宴專題3位外賓德國慕尼黑安全會議前主席暨前駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen)、紐西蘭前外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）及捷克前外長帕夫斯基眾議員（Jan Lipavský）演說中均響應部長所述一致認同，民主台灣是維護區域秩序及提升韌性的良善解方。

外交部說，本屆玉山論壇首日現場吸引超過400位入場，透過開放、多元對話匯聚合作共識，展現民主台灣的信念與價值。

▼外交部長林佳龍與德國慕尼黑安全會議前主席暨前駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen)、紐西蘭前外長馬胡塔（Nanaia Mahuta)及捷克前外長帕夫斯基眾議員（Jan Lipavský）合影。（圖／外交部提供）

▲▼外交部長林佳龍與德國慕尼黑安全會議前主席暨前駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen)、紐西蘭前外長馬胡塔（Nanaia Mahuta)及捷克前外長帕夫斯基眾議員（Jan Lipavský）合影。（圖／外交部提供）

 
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