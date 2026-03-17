男神金希澈「竟比金正恩大1歲」　對比圖超衝擊！網驚：長得很著急

▲兩人真的只差1歲 。（合成圖／路透、金希澈IG）



網搜小組／劉維榛報導

其實北韓領導人金正恩今年才42歲！一名網友加碼分享「超衝擊的冷知識」，就是韓團Super Junior成員金希澈，竟然比北韓領導人金正恩還要大1歲。貼文曝光後，也讓大票網友瞬間世界觀崩壞，「天啊！金正恩長得好著急」、「他才40幾歲嗎？ 怎麼感覺他喊飛彈喊60年了」。

一名網友在Threads分享一則冷知識，指出男韓天團Super Junior成員金希澈居然比北韓領導人還年長1歲，金希澈出生於1983年，而金正恩則是1984年出生，乍看只是普通的年齡差，但因為兩人的身份與形象差異極大，一個是活躍於綜藝與舞台的偶像藝人，另一位則是國家領導人，頓時產生強烈反差感。

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文章曝光後，引來破3萬人驚呼，「當年金小胖登基時只有27歲，簡直是個小屁孩」、「什麼？一直覺得金正恩50多歲的我好荒謬」、「天啊！金正恩長得好著急」、「我十年前被這個知識震撼到，現在還在震」、「他才40幾歲嗎？ 怎麼感覺他喊飛彈喊60年了」、「我笑到流淚，很地獄的比較」。

金希澈比金正恩大1歲！網友腦袋打結了



事實上，1983年7月10日出生的金希澈長期維持凍齡形象，經常在節目上展現幽默風趣的一面；而1984年1月8日出生的金正恩，則以掌握北韓極權、形象嚴肅著稱，兩人氣質截然不同。也正因如此，當兩張臉孔被放在一起比較時，反差感更讓人感到衝擊與不真實。

而金希澈的高辨識度，也衍生不少有趣討論，中華隊備戰2026年世界棒球經典賽時，投手教練王建民一頭飄逸長髮意外「撞臉金希澈」，網友紛紛驚呼，「乍看真的有像」、「像前一天喝太多微水腫的希澈」，就連南韓媒體也以「SJ金希澈為何出現在球場？」為題跟進報導。

▼王建民（右）撞臉金希澈（左）掀熱議。（圖／翻攝自中職Threads、金希澈IG）

