廚師扮假幣商詐騙　2女痛失415萬1人慘離婚！判3年2月+罰20萬

▲彰化鹿港警分局逮捕面交車手搜出證物及現金。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名陳姓廚師加入詐欺集團扮演假幣商，與被害人面交虛擬貨幣，實際上卻是協助詐團洗錢。兩名女子誤信網路投資詐騙，前後交付415萬元現金購買泰達幣，其中一名被害人因此負債累累，甚至婚姻破裂被迫離婚，子女也不諒解，人生全毀。彰化地院審理後，認定陳男犯下加重詐欺等罪，共判處應執行有期徒刑3年2月，併科罰金20萬元。全案仍可上訴。

判決書指出，被告於113年10月加入由LINE暱稱「億發」等人組成的詐欺集團，擔任假幣商車手。詐團成員先後以「王凱文」、「劉國超」等假名，透過臉書及LINE向兩名女子佯稱投資虛擬貨幣可獲利，再介紹「發柴個人工作室」給被害人，由陳男出面簽約面交。

其中一名被害人女子陷入詐騙陷阱，從113年起陸續以現金購買泰達幣，前後交付數百萬餘元給陳男。劉女在審理中淚訴，她不僅積蓄全空，還因為金錢問題與丈夫爭吵不斷，最後被迫離婚，子女對她也不諒解，如今雖同住一個屋簷下卻毫無互動，身心承受巨大痛苦。

另一名被害女子，所幸最後一次面交時察覺有異報警，警方當場逮捕陳男，才未再損失124萬元。兩女合計遭詐騙高達415萬元。

面對指控，陳男否認犯行，辯稱自己是合法幣商，在社群媒體有刊登廣告，不知道客戶是被詐騙。辯護人也主張，陳男只是遭詐團利用的三角詐欺工具人。但法官根據幣流分析報告發現，陳男根本沒有本金，所有虛擬貨幣都來自「億發」，且被害人遭騙轉出的泰達幣，最終竟繞了一圈又流回「億發」的錢包，顯見陳男明知自己是在幫詐團洗錢。

更離譜的是，陳男向法官自承，客戶找他買幣就是為了「規避交易所的洗錢防制風險管控」，且他收款後都要跑到人煙稀少的地方，靠辨識車牌將現金交給不認識的取款手，這種刻意製造斷點的模式，與合法幣商完全不同。

法官審酌，陳男犯後始終否認犯行，雖然賠償其中一名被害人7萬元，且造成被害人婚姻破裂的嚴重後果，因此依加重詐欺罪判處應執行3年2月徒刑，併科罰金20萬元。未扣案的犯罪所得3萬7千餘元也將沒收追徵。