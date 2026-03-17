沈有忠：今年有4場「川習會」　中國軍事施壓不因此減弱

▲陸委會副主委沈有忠出席座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「兩會」上周閉幕，緊接而來的「川習會」備受關注。對此，陸委會副主委沈有忠預測，今年將有4次「川習會」，但中國在印太地區、第一島鏈的軍事作為，並不會因為美中博弈減弱。

沈有忠17日下午出席「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習會』」座談會，他提到，對於中國來講，處理與川普、美國的交往是今年對外議題的重中之重，沒意外的話，今年會有4次「川習會」，兩次是雙邊首長會談，還有兩次是APEC、G20的多邊場合。

沈有忠指出，在美中的大國關係來講，台海議題是一定會觸碰到的，中國跟美國談歸談，對於加大在印太地區、台海地區的軍事作為，是不會手軟的，也包含針對日本在內的軍事威脅，都不會因為美中博弈而減弱，頂多會有一些戰術上的微調，但戰略大方向看起來是不會改變的。

▼2019年「川習會」。（圖／路透）



沈有忠提到，除了美中、台海以外，中共2026年將會持續強化在「全球南方」的領導地位，尤其在非洲，今年或許會有更多作為；同時，對於中歐關係，中國也將尋求經濟交往，一方面分化美歐關係，一方面重新建立新一輪的中歐關係。

沈有忠認為，不管全球南方或者是歐洲關係，這種「統戰外交」都會持續出現，而在經濟合作的過程中，也會希望歐洲國家能夠呼應所謂的「一中原則」。

沈有忠強調，兩岸之間的本質是民主與威權的制度之爭，不是在於文化或其他面向，在中共加大對台武力恫嚇與分化滲透的情況下，國人應該不分黨派，維護國家安全、中華民國主權、自由民主的生活方式，這是2300萬國人共同命運所繫。

沈有忠還說，必須彰顯台灣在國際社會上有能力、有必要，也有責任，持續讓民主與經濟成長，讓台灣在國際舞台上，為世界與區域的發展，提供一份良善且穩定的力量。