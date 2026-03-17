義剪傳愛進機構　台南志工為院生與長者剪出笑容

▲義剪志工走入機構，為院生與長者提供暖心服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一把剪刀、一份用心，為城市注入溫暖力量。在台南市長黃偉哲推動「希望家園」理念下，大台南市理燙髮美容業職業工會與大台南婚禮設計服務人員職業工會攜手走入社福與長照機構，透過義剪服務為院生與長者帶來嶄新面貌與笑容。

此次活動走進衛生福利部台南教養院與永康區長照機構，義剪志工耐心陪伴院生與長輩完成修剪。從一刀一剪的細心整理，到鏡中煥然一新的模樣，長者們露出靦腆卻滿足的笑容，讓現場氣氛格外溫馨。

志工們表示，義剪不只是技術服務，更是一種情感交流。面對院生與長者需要更多時間與關懷的過程，他們以專業與溫柔回應每一位需求，讓被服務者感受到尊重與陪伴。

大台南市理燙髮美容業職業工會理事長江秋月指出，希望將平日對美感與細節的堅持，轉化為公益行動，讓更多人感受到被重視；大台南婚禮設計服務人員職業工會理事長林尉民也表示，能以專業回饋社會，看見笑容就是最大的收穫。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，公益行動是城市最動人的風景，透過工會團體投入，「希望家園」不只是口號，而是落實在日常生活中的實際關懷，讓台南持續朝向更有溫度的城市邁進。