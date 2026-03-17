國際制裁失效？報告：金正恩靠軍援俄羅斯「狠賺4600億元」

▲金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

記者吳美依／綜合報導

南韓政府最新報告指出，北韓透過派兵支援俄羅斯投入烏克蘭戰爭，並向莫斯科出口軍火物資，預估可獲得最高144億美元的驚人收益，恐致國際制裁效果大打折扣。

派兵又送軍火 北韓獲益4600億元

《韓聯社》報導，自2024年10月展開第一波派兵行動之後，北韓已分成4梯次向烏俄戰場投入逾2萬名兵力，包含戰鬥部隊與工兵單位。衛星影像也捕捉到，該國透過貨櫃運輸等方式，持續對俄供應砲彈、多管火箭砲、自走砲、彈道飛彈等軍事裝備。

南韓國家安保戰略研究院13日發表「北韓對俄派兵及出口軍需物資之經濟效果」研究報告，針對2023年8月至2025年12月期間，北韓透過軍火交易及人員派遣累積的外匯收入，評估總獲益金額落在76.7億至144億美元（約新台幣2450億至4600億元）之間。

報告預測，若此情況繼續維持下去，北韓每年光靠派兵就能賺取5.6億美元（約新台幣179億元）外匯收益。如果包含官兵軍餉及死亡補償金等直接收益，估計約在6.2億美元（約新台幣198億元）左右。

▲金正恩被視為俄羅斯盟友。（圖／達志影像）



國際制裁打折扣 更大利益看不見

責任研究委員林秀鎬警告，「若北韓將派兵及武器出口的報酬全數收回，將使得針對北韓制裁的核心經濟效果，也就是減少外匯收入，歸於徒勞無功。」

不過報告也預計，北韓政府目前實際到手的報酬，僅占估算收益的4%至19.6%。林秀鎬說，「目前確認的獲益僅限於肉眼或衛星容易觀測到的實體物資」，但真正具有龐大利益的交易，很可能透過衛星難以監控的敏感軍事技術、精密零組件等材料，或是雙方約定未來交付項目的形式收受。