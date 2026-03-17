「南鐵地下化」第一階段年底通車　風機月底啟動測試

▲台南鐵路地下化工程年底第一階段通車，風機3月底啟動測試。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

台南鐵路地下化工程再邁新里程碑，繼今年1月底永久軌軌道全線鋪設完成，隧道15台大型隧道風機去年底提前全數設置完成，今年3月底展開測試。南鐵地下化及台南地下站歷經近10年工期，將於今年12月第一階段通車，林森站預計118年底啟用，南台南站119年通車。

台南鐵路地下化工程已進入機電系統整合的最後衝刺階段，鐵道局總工程司許曉峯表示，台南鐵路地下化工程在113年8月底解決文資課題後，後續經過隧道全面開挖、隧道主結構完工，今年1月30日永久軌無縫接合，地下隧道最重要的通風設備也已裝置完成，包括15台風機、10個通風口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許曉峯指出，地下通風攸關旅客搭乘舒適度和品質，火警等緊急狀況下，通風也是重要設備，風機預計3月底測試，工程朝向今年底台南車站啟用為目標，地下化通車也將邁向重要的一步。

▲鐵道局總工程司許曉峯主持。（圖／記者李姿慧攝）

鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄表示，台南鐵路地下化經費約412億元，全長約8.23公里的隧道中各區段，設置高效率風機設備，主要用來維持隧道空氣品質，以及火警等緊急情況的排煙使用，對營運安全相當重要，風機具備每秒120 立方米的風量輸出效能，導入智慧監控系統，可即時偵測溫度及氮氧化物濃度，自動調整運轉模式維持空氣品質。

王淳玄說，在隧道發生火警等緊急情況下，風機將以每分鐘888轉的轉速運轉，產生時速約8公里的風速，有效排除濃煙以延長逃生時間至900秒，讓人員可以安全抵達最近的緊急出口。

王淳玄指出，風機測試開始將先單機試運轉，之後串聯隧道段的風機系統進行測試，後續再結合中央監控系統，進行隧道段火災、防災系統連動測試，整合測試預計今年5月啟用，將達到今年底台南地下化通車目標。

▲▼台南鐵路地下化路線及台南站動線。（圖／鐵道局提供）

今年底第一階段包括台南鐵路地下化及台南車站通車後，屆時列車將全面在地下行駛，消除9個平交道、8個地下道、2個鐵路橋涵與4處陸橋，總計共23處橫交立體設施。

王淳玄表示，南鐵地下化工程也新增兩個通勤車站，包括林森站及南台南車站，由於一部分站體在現行台鐵營運軌下方，未來待切換地下通車後，將再往下挖站體，完工後還要經過檢查履勘後才能通車，規劃118年底林森站啟用通車，119年南台南車站啟用，120年台南站商業空間將完工。