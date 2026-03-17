台南鐵路地下化再推進　隧道風機全數完成月底測試

▲台南鐵路地下化隧道風機已全數設置完成，預計月底展開測試。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市鐵路地下化工程持續推進，交通部鐵道局南部工程分局17日表示，繼2026年1月底永久軌完成全線鋪設後，隧道內核心通風設備15台大型風機已於去年底全數設置完成，預計3月底展開測試，工程正式進入機電系統整合的關鍵階段，朝115年底第一階段通車目標邁進。

鐵道局說明，隧道通風系統是地下化鐵路安全營運的重要核心設施，肩負維持空氣品質與緊急排煙功能。全長8.23公里的隧道中，風機具備每秒120立方米風量輸出，並導入智慧監控系統，可即時偵測溫度及氮氧化物濃度，自動調整運轉模式，確保行車環境穩定。

在緊急應變方面，當隧道內發生火警等狀況時，風機將以每分鐘888轉高速運轉，產生時速約8公里風速，有效排除濃煙，並將逃生時間延長至約900秒，讓乘客能安全疏散至最近出口，提升整體防災能力。

南部工程分局副分局長王淳玄指出，每台風機直徑約2.5公尺、重達4,500公斤，施工期間面臨地下空間狹窄、吊裝困難及多工介面複雜等挑戰，但在團隊精密規劃與施工下，已順利完成通風機組、風管、控制風門、消音器及空壓系統等設備安裝，並確保品質與安全標準。

隨著風機設備全面到位，後續將展開單機測試與整體系統整合測試，同步推進電車線、號誌及中央監控系統的安裝與調試作業，全面進入最後衝刺階段。

總工程司許曉峯表示，台南鐵路地下化計畫歷經用地取得與文資遺構處理等挑戰，截至115年2月底整體進度已達83.04%，將持續在「安全第一、品質優先」原則下推動工程，期望如期完成通車目標，改善市區長期受鐵路阻隔的交通問題，帶動都市整體發展。