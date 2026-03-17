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北韓最新「美女機器人」長相曝！露詭異微笑　現身投票所

▲▼北韓最新「美女機器人」長相曝！　長髮穿韓服露詭異微笑　。（圖／駐北韓俄羅斯大使館Telegram）

▲北韓人形機器人曝光，目前已投入到投票所現場應用。（圖／駐北韓俄羅斯大使館Telegram）

記者王佩翊／編譯

北韓自主研發的人形機器人近日正式亮相，穿著傳統北韓服飾的長髮女性型機器人不僅被應用在教育場所，更在最高人民會議選舉中擔任投票引導員。而駐北韓俄羅斯大使館則公開了相關照片，引發關注。

根據《中央日報》報導，在日本朝鮮人總聯合會旗下的《朝鮮新報》17日揭露，平壤教員大學成功開發多款教育用機器人。根據曝光的照片顯示，這款擁有女性外型的機器人身著白色短上衣搭配藍色長裙的傳統北韓服飾，外型相當引人注目。

報導並未說明機器人本體究竟只是展示用的人偶模型，還是具備實際運作功能，有關於研發技術及具備功能等細節也未進一步揭露。

駐北韓的俄羅斯大使館15日透過通訊軟體Telegram發布照片，證實同款機器人確實已投入實際應用。當天正值北韓舉行最高人民會議選舉，而這款最新機器人則在平壤教員大學圖書室的投票站內，迎接前來投票的選民。

俄國使館在貼文中描述，「身穿北韓傳統服飾的少女造型機器人迎接選民」。使館還強調，機器人在現場引導了選民投票流程，顯然已具備基本的互動與說明能力。

根據《朝鮮新報》的報導內容，這些教育機器人目前在平壤教員大學的師生間已獲得廣泛運用。其中一款機器人的主要功能是協助教師進行教學活動，同時幫助學生提升學習成效。報導強調，該機器人內建詳盡的學習資料庫，能針對學生提出的疑問給予清晰易懂的解答，扮演輔助教學的角色。

另一款教育機器人則鎖定家庭使用情境，專門協助1歲至10歲兒童的居家學習。從設計來看，這款機器人配置了中央的大型顯示螢幕，可呈現各式教育內容供孩童學習，屬於幼兒教育輔助工具。

《朝鮮新報》還介紹了另一種稱為「幾何機器人」的教具型裝置。這款機器人運用圓形、直線、圓柱等基礎幾何圖形的組合，能夠創造出多樣化的造型，且各組成零件皆可實際操作驅動，藉此培養學生的空間概念與創造力。

《朝鮮新報》評論指出，「這些機器人在激發學生學習動機、啟發構思創意的思考歷程方面具有高度實用價值，目前正在全北韓範圍內逐步推廣普及。」

 
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