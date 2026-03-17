基隆推VR微電車沉浸體驗　警入校園強化學生交安觀念

▲基隆推VR微電車沉浸體驗，警進校強化學生交通安全觀念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升高中生交通安全觀念，基隆市警察局交通警察隊昨（16日）前往二信高中宣導無照駕駛風險與加重罰則，並結合VR模擬體驗強化學習。警方提醒，新制已上路，違規除高額罰鍰外，車輛將當場移置保管，未成年者及監護人亦須接受講習，呼籲家長妥善保管車鑰匙，共同防範事故發生。

警方指出，自2026年1月31日起已提高無照駕駛處罰標準，機車駕駛人將處新臺幣1萬8,000元以上、3萬6,000元以下罰鍰；汽車駕駛人則處3萬6,000元以上、6萬元以下罰鍰，並均採當場移置保管車輛措施。此外，未成年無照駕駛人及其法定代理人或監護人，須一併接受道路交通安全講習，強化家庭與個人的責任意識。

此次宣導活動中，警方除播放未成年無照駕駛事故死亡案例影片，提醒學生切勿心存僥倖違規上路外，也結合基隆監理站資源，提供VR微型電動二輪車體驗。透過模擬基隆常見機車行駛路況及易肇事路口情境，學生配戴VR設備，依指示進行打方向燈、左右擺頭觀察及停讓行人等操作，並從不同決策中體驗可能產生的結果，在互動過程中學習正確、安全的駕駛行為。

基隆市警交通隊呼籲，家中如有國、高中生，家長應妥善保管汽、機車鑰匙，避免孩子夜間擅自騎乘或駕駛外出而釀成憾事。未來也將持續深入校園推動交通安全教育，攜手師生共同建立良好用路習慣，營造更安全的交通環境。