表態「全力支持黃世杰」　何志偉：只要桃園需要再遠再晚我會在

▲何志偉。（資料照／何志偉辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

面對2026年桃園市長選戰，民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉和法務部政務次長黃世杰都是熱門人選，而最終傳出擬由黃世杰出戰。王義川昨大讚黃，所有選市長的主客觀條件、市政熟悉度、學經歷、在地人和，都非常適合桃園市，「我全力支持！現在就等選對會完成程序」。何志偉今（17日）也表示全力支持黃世杰，不過他也強調，「只要桃園需要我，再遠再晚，我會在」。

桃園市長一戰，民進黨擬由黃世杰出戰，黃世杰昨日上午透過媒體群組回應，最後徵召與否，做為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸。一切將尊重主席的決策權，相信黨會透過機制整合各方意見，並在通盤考量後，做出最好的布局。

王義川昨晚也在Threads表示，看到黃世杰願意參戰桃園市長，太好了！「阿川這局挺世杰」，所有選市長的主客觀條件、市政熟悉度、學經歷、在地人和，都非常適合桃園市！「我全力支持！現在就等選對會完成程序，我們大家就拚了」。

何志偉今（17日）下午則透過媒體群組回應，黃世杰是他溫暖的同事，更是桃園市長最好的人選，「我全力支持黃世杰」。

不過何志偉也強調，「只要桃園需要我，再遠再晚，我會在」。