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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「咬過又刷醬」挨批！黃國昌道歉了　網傻眼：錯把鳥蛋當魚蛋

黃國昌昨晚開直播時向店家道歉，坦言自己做了不好的示範，害店家被刷了很多負評。（翻攝自黃國昌臉書）

▲黃國昌昨晚開直播時向店家道歉，坦言自己做了不好的示範，害店家被刷了很多負評。（翻攝自黃國昌臉書）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌持續布局新北市長選舉，近日他與「館長」陳之漢到新北樂華夜市跑行程，他們走到煎鳥蛋的攤販時直接嗑了起來，不過黃國昌竟將吃過的那串鳥蛋又拿回去刷醬料，引起許多網友批評不衛生。黃國昌昨（16）日晚間開直播時談及此事，坦言自己做了不好的示範，也請同仁到現場跟店家道歉，請大家給這間「魚蛋的職人」多點加油及鼓勵，有網友傻眼留言，「道歉真有誠意 魚蛋鳥蛋都分不清」。

黃國昌近日跟館長到樂華夜市跑行程時，跑到一攤煎鳥蛋店時，直接就在攤販前嗑起一串鳥蛋，不過黃國昌覺得調味不足，又再度將吃過的鳥蛋串拿到醬料區再度刷醬，此舉讓許多網友覺得不衛生，會吃到他的口水，紛紛在網路上留言批評。

黃國昌覺得調味不足，將吃過的鳥蛋串拿到醬料區再度刷醬，被網友批評沒衛生。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

▲黃國昌覺得調味不足，將吃過的鳥蛋串拿到醬料區再度刷醬，被網友批評沒衛生。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

黃國昌昨天開直播時談及此事，坦言這舉動造成店家的困擾，強調自己是一個不好的示範，害店家被刷了很多負評，事後有請同仁向店家致歉，他也向店家道歉「是我不對！真的不好意思！」

後來，黃國昌又補充提到，這間店家的「丸子」非常好吃，也希望大家能夠給這間「魚蛋的職人」多點加油及鼓勵，謝謝大家。有網友聽到黃國昌的說法後傻眼留言，「道歉真有誠意 魚蛋鳥蛋都分不清」、「​​鳥蛋啦」、「​​丸子變魚蛋 結果是鳥蛋」。


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