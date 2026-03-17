　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】2026智慧城市展　數位產業署三大主題展現臺灣智慧應用與數位創新實力

▲▼2026智慧城市展,數位產業署,智慧,數位,創新。（圖／數發部提供）

▲數發部侯宜秀次長與數位產業署主題館參展廠商合影。

圖、文／數發部提供

2026年智慧城市展於3月17日在臺北南港展覽館二館盛大開幕，數位發展部數位產業署以「GoGlobal、GoDigital、GoGreen」三大主題設置主題館，展現臺灣運用數位科技推動產業創新與永續發展的成果。在行政院前瞻基礎建設計畫支持下，政府與產業攜手推動了268項智慧應用服務，涵蓋交通運輸、健康照護、城市治理及生活服務等多元領域，為民眾打造更便利的數位生活。

主題館中的「GoGlobal」展區聚焦智慧養殖、健康照護及生成式AI平台，展現臺灣科技拓展國際市場的實力；「GoDigital」展區則以人本導向為核心，利用AI與語音辨識技術提供智慧閱讀與多語醫療紀錄等具溫度的服務；而「GoGreen」展區則專注於永續環境，展示智慧交通數據管理、惜食媒合及AIoT公共自行車管理等解決方案，呈現科技如何在城市治理中促進低碳與韌性發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，本次展覽亮點還包括設置「APICTA（亞太資通訊大獎）專區」，邀請2025年得獎團隊展示技術如何轉化為智慧城市的實際應用場景。活動當日下午並舉辦專題座談，邀請國際評審及獲獎團隊分享創新技術落地的經驗，探討如何透過此國際平台促進技術交流與商務合作。數產署期望藉此平台促進產業與城市間的交流，加速臺灣數位轉型並提升我國數位產業的國際競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北韓最新「美女機器人」長相曝！露詭異微笑　現身投票所
快訊／下班注意　往淡水道路突現2米寬天坑
文總確定英文更名　Chinese改為Taiwan
快訊／屏東「2公頃太陽能板」竄大火！警消搶救中
「最強航母」大火狂燒30小時！600人沒床睡
道奇投手罕見大崩盤　狂失24分慘敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆：還免費的

暖男示愛不靠大張旗鼓！這三種行為才是他想跨越曖昧的關鍵

講了秒洩年紀！大票台南人「整排全中」苦笑：時代的眼淚

男神金希澈「竟比金正恩大1歲」　對比圖超衝擊！網驚：長得很著急

月薪族必看！「70-20-10」理財術讓人兼顧理想生活與財富成長

台鐵「宜花東安全提升」計畫核定　78億預算仍卡立院難發包

吃藏壽司「3人只點2盤」算奧客嗎？網點出1關鍵：對店員來說沒差

「南鐵地下化」第一階段年底通車　風機月底啟動測試

【廣編】2026智慧城市展　數位產業署三大主題展現臺灣智慧應用與數位創新實力

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆：還免費的

暖男示愛不靠大張旗鼓！這三種行為才是他想跨越曖昧的關鍵

講了秒洩年紀！大票台南人「整排全中」苦笑：時代的眼淚

男神金希澈「竟比金正恩大1歲」　對比圖超衝擊！網驚：長得很著急

月薪族必看！「70-20-10」理財術讓人兼顧理想生活與財富成長

台鐵「宜花東安全提升」計畫核定　78億預算仍卡立院難發包

吃藏壽司「3人只點2盤」算奧客嗎？網點出1關鍵：對店員來說沒差

「南鐵地下化」第一階段年底通車　風機月底啟動測試

【廣編】2026智慧城市展　數位產業署三大主題展現臺灣智慧應用與數位創新實力

川普延後「川習會」　學者：籌碼少的一方傾向延緩進展

不再亂拆家！虎斑貓改招「每天叼玩具」　奶音求陪玩主人秒投降

住進《神隱少女》油屋原型！銀山溫泉能登屋旅館　還有接駁服務

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

川普稱「沒料到」伊朗會報復攻擊！　美情報打臉：早就警告多次

防災教育向下扎根　南消鹽行消防隊走進幼兒園教自保

今年網購詐騙案暴增6735件　刑事局：7-11賣貨便成主要管道

同天3度性侵高中學妹　男大生辯「是我太普信」下場曝

台南三井Outlet二期試營運首日排長龍　LOPIA排隊隊伍「看不到盡頭」

搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆：還免費的

經典〈對的人〉準備好了嗎？　戴愛玲飆高音秀鐵肺實力

生活熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

好市多1款「神級零食」被掃貨！她驚豔：一吃停不下來

夫妻7萬「生孩又繳房貸」！網揭1關鍵：也可很幸福

國光女神斬渣男街頭暴哭　「逼死自己最後倔強」

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

台灣上空現長命高氣壓！鄭明典曝2影響

超愛「台灣這種魚」　美妹一吃狂點頭：能永遠住這

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」

「春分」龍抬頭將至　4生肖注意健康

更多熱門

相關新聞

告別無腦刷臉時代！Bumble推AI媒人

告別無腦刷臉時代！Bumble推AI媒人

在交友軟體滑到手痠卻總是遇不到對的人嗎？數位交友市場正迎來一場AI革命。知名約會軟體Bumble近日宣布推出名為Bee的個人化AI助理，準備打破傳統「左滑右滑」的二選一僵局。這款智慧助理不只是幫忙選照片，更像是一位懂使用者的虛擬媒人，透過深度對話掌握使用者的感情觀......

郵局數位轉定存限額砍200萬　114萬戶今起受影響

郵局數位轉定存限額砍200萬　114萬戶今起受影響

嘉藥60週年辦永續論壇跨域創新與自然解方共探淨零未來

嘉藥60週年辦永續論壇跨域創新與自然解方共探淨零未來

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

改善網路沉迷現象 陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

改善網路沉迷現象 陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

關鍵字：

2026智慧城市展數位產業署智慧數位創新

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面