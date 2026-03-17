【廣編】2026智慧城市展　數位產業署三大主題展現臺灣智慧應用與數位創新實力

▲數發部侯宜秀次長與數位產業署主題館參展廠商合影。

圖、文／數發部提供

2026年智慧城市展於3月17日在臺北南港展覽館二館盛大開幕，數位發展部數位產業署以「GoGlobal、GoDigital、GoGreen」三大主題設置主題館，展現臺灣運用數位科技推動產業創新與永續發展的成果。在行政院前瞻基礎建設計畫支持下，政府與產業攜手推動了268項智慧應用服務，涵蓋交通運輸、健康照護、城市治理及生活服務等多元領域，為民眾打造更便利的數位生活。

主題館中的「GoGlobal」展區聚焦智慧養殖、健康照護及生成式AI平台，展現臺灣科技拓展國際市場的實力；「GoDigital」展區則以人本導向為核心，利用AI與語音辨識技術提供智慧閱讀與多語醫療紀錄等具溫度的服務；而「GoGreen」展區則專注於永續環境，展示智慧交通數據管理、惜食媒合及AIoT公共自行車管理等解決方案，呈現科技如何在城市治理中促進低碳與韌性發展。

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此外，本次展覽亮點還包括設置「APICTA（亞太資通訊大獎）專區」，邀請2025年得獎團隊展示技術如何轉化為智慧城市的實際應用場景。活動當日下午並舉辦專題座談，邀請國際評審及獲獎團隊分享創新技術落地的經驗，探討如何透過此國際平台促進技術交流與商務合作。數產署期望藉此平台促進產業與城市間的交流，加速臺灣數位轉型並提升我國數位產業的國際競爭力。