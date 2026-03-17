蔡育輝請關公坐鎮追查偽證　環保局：爐碴再利用皆依法

▲台南市議員蔡育輝於議會質詢，要求徹查學甲爐碴案偽證疑雲。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市議會17日續審2026年度總預算第一次追加減案，國民黨市議員蔡育輝在議場針對學甲爐碴案強力質詢，並請出關聖帝君象徵公正，要求環保局釐清是否有公務員涉入偽證，協助前民進黨中執委郭再欽相關案件。

蔡育輝指出，學甲與後壁爐碴案爭議延燒多年，質疑是否有人在調查或司法程序中作偽證，甚至有外力施壓影響案件處理。他表示，依法早在民國99年即禁止於農地及工業用地掩埋爐碴，但郭再欽仍於2011年間取得再利用許可，並被指在學甲地區掩埋大量爐碴；案件經多年檢舉與調查，最終由台南地檢署於2022年依不法獲利逾21億元提起公訴。

他進一步質疑，學甲爐碴須於期限內完成去化，但目前進度未如預期，是否有來自上層的壓力介入，甚至有人在調查站、檢方或法院程序中替特定人士背書，要求相關單位徹查並揪出幕後「影武者」。

對此，環保局長許仁澤回應，局內人員若需出庭均須請假並留有紀錄，目前查無員工涉入偽證情形，但將持續配合調查，若有違法將依法處理。

針對外界質疑協助推銷爐碴再利用一事，環保局強調，所有再利用作業均依法辦理，並無針對個別廠商提供不法協助；若違反《廢棄物清理法》或相關規定，均會嚴查究辦。基於循環經濟與資源永續原則，爐碴再利用須符合環保及用途規範，並由中央與地方機關制度性管理。

環保局說明，學甲案中大灣段農地及興業段可清除範圍已完成清理；部分地號因廠房下仍有爐碴，已完成地籍註記，待具備條件後將立即執行清除。另針對挖除後物料流向，均採定期巡查與不定期稽核，防範違規使用。統計2016年至2026年間，爐碴再利用量約24.7萬噸，主要用於控制性低強度回填材料（CLSM）等工程用途，流向均有紀錄並完成查核。環保局強調，市府將持續配合司法機關調查，並在法治與制度管理下推動資源再利用，兼顧環境安全與民眾權益。