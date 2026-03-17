自殺炸彈連環爆！奈及利亞「市場醫院遇襲」至少23死108傷

▲邁杜古里市（Maiduguri）16日傍晚發生多起自殺炸彈攻擊。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

奈及利亞東北部波諾州（Borno）首府邁杜古里市（Maiduguri）16日傍晚發生多起自殺炸彈攻擊，造成至少23人喪生、108人受傷。當地警方研判，這是一場經過策畫的連環恐怖攻擊行動。

市區連續爆炸 仍未揭露真兇

警方聲明指出，第一起爆炸發生在市中心一間郵局，隨後附近的市集、邁杜古里大學教學醫院（UMTH）及東部卡萊里社區（Kaleri）也陸續發生爆炸。2名安全消息人士與3名居民已向《路透社》證實了攻擊細節。

警方初步調查顯示，這些攻擊是自殺炸彈客執行，但官方尚未公布幕後主使者身分，目前也無任何組織承認犯案。當局表示，目前城市秩序已恢復，安全部隊已加強全市巡邏以防後續攻擊，案件調查仍在進行中。

博科聖地被懷疑 聖戰勢力擴張



安全分析師指出，此案攻擊手法與伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）的作案模式高度相似，該組織與「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）近期不斷加強對奈及利亞軍方的襲擊力道。

波諾州過去17年飽受伊斯蘭叛亂勢力侵擾，不僅造成數千人死亡，更導致200萬人流離失所。儘管邁杜古里市被視為波諾州相對安全的城市，去年平安夜仍發生自殺炸彈客在清真寺引爆炸彈，釀成5死35傷的悲劇。

除了東北部的叛亂衝突，奈及利亞西北部的聖戰組織勢力也持續擴張，當地武裝幫派頻繁進行綁架與襲擊行動。美國去年12月已在奈及利亞西北部執行空襲行動，並開始部署少量軍力協助訓練奈國部隊對抗激進分子。