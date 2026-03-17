曾神預言2008金融海嘯！　專家「點名台灣」：下波風暴關鍵引爆點

▲美國經濟專家點名，台灣有可能成為下一波全球金融危機的引爆點。（圖／記者湯興漢攝）

記者王佩翊／綜合報導

曾精準預測2008年金融海嘯的華爾街專家理查德·布克斯塔伯（Richard Bookstaber）近日在《紐約時報》發出嚴厲警告，他指出下一波危機恐怕比當年更加嚴峻，而且風險已經不再侷限於金融市場內部，反而與人工智慧浪潮、能源供應鏈以及地緣政治緊密掛勾，其中「台灣」更被點名為可能引爆全球系統性風險的關鍵因素之一。

2兆美元私人信貸市場亮紅燈 流動性危機一觸即發

曾在對沖基金與美國財政部任職的布克斯塔伯坦言，他已經無法像過去那樣自信地說「不會再看到類似的事」，且未來情勢恐更加嚴峻。他強調，市場正在回到一個高風險時代，風險分別分散在人工智慧、私人信貸市場、股市、台灣以及伊朗。

布克斯塔伯首先點出對私人信貸市場的隱憂。過去20年間，金融海嘯後的銀行體系大幅緊縮放貸規模，企業融資管道逐漸轉向機構投資人，催生出規模高達2兆美元的私人信貸市場。然而這個龐大市場的致命傷在於缺乏透明度與流動性，投資人既無法準確評估資產真實價值，也難以預判市場惡化時能否順利脫手。

更令人憂心的是，大量借款企業集中在軟體與科技領域，恰好是最容易被AI衝擊的產業類型。隨著利率攀升推高融資成本，投資人焦慮情緒逐漸升溫，已有資金開始從藍鴞資本（Blue Owl Capital）、貝萊德（BlackRock）、黑石集團（Blackstone）等大型私人信貸基金撤離。

AI狂熱推升集中度風險 10檔股票撐起標普500三分之一

與此同時，AI熱潮正將資金以前所未見的速度集中到少數科技巨頭手中。目前僅僅10檔個股就占據標普500指數超過3分之1的市值，這種極端集中的現象在歷史上極為罕見。

布克斯塔伯強調，這種結構非常危險，因為任何一家龍頭企業出現狀況，衝擊都會立即擴散到整體市場，而不是被分散消化。表面上，私人信貸擴張與股市估值膨脹看似兩個獨立現象，但實際上它們屬於同一個資金與預期網絡的不同面向，彼此高度連動。

金融與實體經濟深度綁定 電網半導體成新戰場

更關鍵的是，私人信貸不只支撐傳統企業營運，也是AI發展的重要資金來源，大量資金流向資料中心與半導體基礎建設，這些投資主要由Google、微軟等科技巨擘主導。這意味著一旦私人信貸市場動盪，將直接衝擊AI投資進度，進而影響科技股表現，最終波及全球退休金與養老基金。

此外，AI運算需要消耗驚人電力與大量先進半導體，這些實體資源本身就帶有濃厚的地緣政治風險，使得金融體系的脆弱性不再只是帳面數字問題。

伊朗台灣成引爆點 供應鏈斷裂恐觸發骨牌效應

布克斯塔伯特別點名伊朗與台灣兩大地緣風險。若伊朗衝突導致能源價格飆升或供應中斷，電力成本上揚將直接衝擊資料中心營運與AI生產效率，推高科技巨頭成本，壓力隨即傳導至私人信貸與股市。

台灣的風險更為直接，一旦中國對台發動入侵或封鎖，美國取得先進半導體的能力將嚴重受限，AI部署將被迫急踩煞車，連鎖反應將重擊整個AI產業鏈與相關企業。

這些看似獨立的風險實際上存在於同一個高度連結的複雜系統中，關鍵不在於危機從何處爆發，而在於壓力擴散的速度有多快。

流動性不足成致命傷 投資人恐慌性拋售科技股

布克斯塔伯進一步解釋，私人信貸並非與AI並列的獨立風險，而是支撐AI基礎建設的核心資金來源。由於相關資產流動性嚴重不足，一旦市場震盪導致投資人無法順利變現，他們往往會轉而拋售流動性較高的資產，也就是大型上市科技股，這些正是支撐主要股市指數的中流砥柱。缺乏集中交易機制且資訊不透明的特性，使得私人信貸市場一旦出現大規模贖回，可能引發類似銀行擠兌的連鎖效應，迅速將局部風險放大為系統性危機。

風險模型失靈 氣候供應鏈衝擊難以預測

回顧2008年金融危機，問題核心不只是房市泡沫破裂，而是圍繞房地產建立的整個金融體系。複雜的金融商品掩蓋了真實風險，資產負債表彼此交織糾纏，原有的緩衝機制被大幅削弱，當房市崩跌時整個體系幾近瓦解。

布克斯塔伯警告，這次的風險並非來自金融工程，而是金融體系已經與現實世界的脆弱性緊密綁定：電網穩定、水資源供應、土地使用與供應鏈韌性等因素都成為潛在引爆點。然而現行風險模型仍主要依賴價格波動與相關性分析，根本難以預測電力中斷、極端氣候或供應鏈斷裂等實體衝擊，等到這些風險反映在市場價格時，往往已經為時過晚。

實體風險取代金融風險 多重衝擊恐同步引爆

整體而言，伊朗局勢、台海緊張以及AI熱潮所衍生的實體風險，正逐步取代2008年之前以金融操作為主的風險來源。當前金融體系的脆弱性並非源於單一黑天鵝事件，而是來自多重衝擊在同一系統中的快速傳導效應，而且發展路徑極難預測，一旦爆發往往難以及時控制。