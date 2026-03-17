連打岳母20巴掌「釘死房門縱火」　惡女婿冷血嗆：沒燒死不甘心

▲桃園市鄭姓男子與岳母不睦於去年7月與岳母口角後連續掌摑20餘下，翌日中午將岳母臥室房門釘死，還朝室內縱火企圖殺人，經妻子發現後要求立即滅火，鄭才持滅火器撲滅火勢。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子與岳母平日相處不睦，去年7月與岳母口角後突然連續掌摑岳母20餘下，翌日中午餘怒未消，還將岳母臥室房門釘死，朝室內縱火企圖殺人，妻子發現後要求立即滅火，鄭才持滅火器撲滅火勢，桃園地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴；桃園地院審理時，被告鄭男坦承犯行，法官審結依傷害、殺人未遂等罪，分別判處有期徒刑6月、8年，鄭另因拘留時損公物，被依毀損公務員職務上掌管之物品罪，再被判處有期徒刑3月，還可上訴。

檢警調查，61歲的鄭姓男子於去年7月21日晚間8時許與岳母起爭執，盛怒之餘出手掌摑臉頰20餘下導致受傷。翌日中午，趁岳母在臥室休息時，突然持鐵鎚、釘子將岳母臥室房門釘死，意圖剝奪其行動自由；同日下午3時許，鄭返回住處，見岳母試圖持螺絲起子鑿孔脫困，竟又以汽油沾濕紙張點火塞入門縫內，意圖縱火焚燒臥室，正好被妻子撞見，要求鄭男立即熄滅火勢，鄭才持滅火器滅火。

妻子與岳母事後憤而報警，鄭男被逮捕後留置於派出所等候偵訊時，突然徒手毀損拘留室監視器外殼，導致毀損不堪使用，蘆竹警方依毀損公務員職務上掌管之物品罪嫌送辦；桃園地檢署複訊，鄭男坦承犯行，但辯稱只想嚇一嚇岳母，並無殺人之故意，檢方查出通訊軟體紀錄，鄭男曾傳送「沒把人燒死在裡面，我還是不甘心」、「想把她幹掉了」等訊息，足見主觀上具有致人於死之目的，依殺人未遂等罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告鄭男坦承犯行，法官審酌被告身為告訴人之女婿，因故對岳母心生不滿，竟無視其生命安全，亦對公共危險影響非輕，造成岳母所有物品之毀損結果，另被告遭警員逮捕留置後，徒手毀損南崁派出所拘留室內之監視器外殼。考量被告坦承犯行之犯後態度，斟酌告訴人所受傷勢、遭剝奪行動自由之時距、公物遭被告毀損之程度。

法官審結依傷害、殺人未遂、毀損公務員職務上掌管之物品罪等罪，分別判處有期徒刑6月、8年、3月等有期徒刑，本案仍可上訴。