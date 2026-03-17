全能3項無敵！花蓮東里國小簡芝宣全國賽奪冠　大幅領先第二名

▲簡芝宣（前左二）日前參加「全國青年盃田徑公開賽」，在國小女子組三項全能項目中勇奪全國第一名佳績。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉東里國小再傳捷報！六年級智班學生簡芝宣日前參加「115年新北市全國青年盃田徑公開賽」，在競爭激烈的公開國小女子組三項全能項目中表現亮眼，於100公尺、跳高、鉛球三項賽事中展現全面實力，最終以總分1518分勇奪全國第一名佳績，並領先第二名64分，在全國舞台上嶄露頭角，也為學校與富里鄉爭光。

東里國小校長鍾佳慶長期重視體育發展，並親自帶領學生訓練與參賽，陪伴孩子一步一步扎實累積實力。鍾校長表示，簡芝宣同學能在全國賽事中奪得第一名，是努力與毅力的最佳展現，也感謝學生在訓練過程中的堅持與付出。鍾校長同時勉勵芝宣持續保持對運動的熱情與自律精神，在未來的學習與競技道路上不斷突破自我，也希望她的優異表現能成為學弟妹的榜樣，帶動校園運動風氣。

▲富里鄉鄉長貼紅榜致賀。

富里鄉長江東成得知喜訊後也表達高度肯定與祝賀並表示，簡芝宣同學在全國賽場勇奪第一名，不僅是個人的榮耀，更是富里鄉的驕傲，感謝學校及師長的用心培育，讓孩子能在運動舞台上發揮潛能。未來鄉公所也將持續支持學校體育發展，鼓勵更多孩子投入運動，培養健康體魄與堅毅精神，為地方與國家培育更多優秀人才。

