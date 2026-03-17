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川普延後「川習會」　學者：籌碼少的一方傾向延緩進展

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲「川習會」可能延期舉行。（圖／路透）

記者蔡紹堅／台北報導

美國總統川普16日透露將延後「川習會」的舉行。對此，台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城認為，談判中籌碼較少的一方，會傾向延緩進展，「這種籌碼較少的狀況，站在台灣的角度，最好不要持續太久，對台灣相對是不利的。」

張國城17日出席「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習會』」座談會，他提到，中共今年的「兩會」有三大主軸，第一是習近平政治權力的集中跟延續；第二是經濟的制度調整以及韌性，取代了過去對高成長的追求；第三是軍事持續的現代化。

張國城指出，這些政策文字當然有其必要性，不過在現在這個美伊衝突之下，剛好這個衝突的狀況，是足以被中共用來詮釋，他在兩會中的這三大主軸都具有相當的前瞻性跟正確性。

▼台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城。（圖／記者蔡紹堅攝）

張國城舉例，伊朗高層遭到美國跟以色列打擊，還有重要的軍事將領可能被以色列或美國滲透，是足以說明習近平清洗高層的正確性，強調「黨不能有二心」「軍人不能有二心」，以及「黨指揮槍」是多麼必要。

張國城說，另外，國際油價上漲，各國經濟面臨一定程度壓力，海峽封鎖等情況，也足以說明中共常講的「內循環」，強調國營企業的重要性，以及建立經濟韌性、降低對外能源依賴、發展綠能，這些論述都被強化。

張國城指出，再來，美國、以色列和伊朗的軍事行動，以及伊朗對周邊國家的攻擊，也足以讓中共高層向中國社會凸顯，持續投入大量軍事資源的必要性，也就是世界並不和平，戰爭可能發生。

張國城說，這些在過去可能都被質疑，但是美伊衝突之後，無論結果如何，都提供了中共當局正當化其政策敘事的一個完整而且恰當的時機。

張國城提到，國際衝突向來是觀察戰略對手的最佳時機，美軍「美伊戰爭」的軍事部署、各項武器系統的效能，川普及其團隊的決策品質、盟邦之間的合作情況，以及伊朗在遭受攻擊之下的政權韌性，都會被中共用來觀察，作為未來與美國、與川普互動時，在東亞、南海等戰略熱點的參考。

▼伊朗飛彈射向以色列。（圖／路透）

▲▼ 在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

張國城指出，所以站在中共的角度，不只是過去所講的「天下大亂、形勢大好」，而是這樣的衝突雖然對其經濟造成壓力，但同時也是一個重要的觀察機會，「戰爭持續越久，他可以觀察越久，對他來講可能反而是比較正面的。雖然國內經濟也承受壓力，但世界各國同樣承受壓力。對習近平這種政治敘事優於經濟建設的領導人來講，他未必會在乎這一點。」

張國城還說，如果川普真的延後「川習會」，也不令人意外，因為在談判中，通常籌碼較少的一方，會傾向延緩進展；目前美國的關稅工具，姑且不論其在國內法治上面臨的挑戰，在油價上漲、物價高漲的情況下，再對中國加徵關稅，可能會進一步惡化通膨壓力，因此這項工具再被大量使用的可能性並不高。

張國城認為，在這樣的情況下，美國面對習近平時，手中的籌碼相對有限，「這種籌碼較少的狀況，站在台灣的角度，最好不要持續太久，對台灣相對是不利的。」

張國城也說，美國持續對伊朗的軍事行動，可能會產生幾個結果，第一是軍事資產的消耗，各種精準導引武器的消耗是非常明確的，這可能削弱美國在亞太應對中共的能力；第二是戰略注意力的分散；第三是若戰爭拖長，美國國內反戰情緒與民意壓力可能上升，「這三個因素，都可能被習近平解讀為，對台施壓甚至動用武力，相較於美伊戰爭前更為有利。」

張國城強調，在這樣的情況下，除了密切注意國際局勢發展之外，更重要的是，在戰爭未結束之前，如何強化台灣在政治、經濟與軍事各方面的韌性，讓習近平認為這並不是一個可以輕易利用的「機會之窗」。

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