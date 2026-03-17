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金門KTV命案！好友酒後吵架...23歲男慘被刺死　警3小時逮人

▲▼金門KTV酒後爆衝突釀死，警3小時逮人將依殺人罪送辦。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

▲金門KTV酒後爆衝突釀死，警3小時逮人將依殺人罪送辦。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金寧地區一間KTV於17日凌晨發生酒後失控衝突案件，警方接獲報案後迅速到場處理，傷者送醫急救卻仍不治身亡，警方隨即展開調查，並於3小時內將涉案嫌犯查緝到案。

警方指出，案件發生於17日凌晨4時許，地點位於金寧鄉一處KTV包廂內，23歲陳姓被害人與27歲李姓友人相約唱歌，過程中疑因細故發生爭執，陳動手打人後，李突然離開，拿刀返回現場後持刀攻擊陳，造成陳重傷。警方獲報後立即派員趕赴現場，並同步通知消防救護人員將傷者緊急送往金門醫院搶救，但經院方全力急救後，仍於當日上午7時宣告不治。

案發後，警方隨即成立專案小組，並報請金門地檢署指揮偵辦。透過調閱監視器畫面、訪查在場人員及擴大追查相關線索，警方於案發後3小時內迅速鎖定並逮捕李姓嫌犯到案，同時查扣犯案刀械及當時所穿衣物等證物。

▲▼金門KTV酒後爆衝突釀死，警3小時逮人將依殺人罪送辦。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

警方表示，李姓嫌犯因犯案情節重大，後續將依殺人罪嫌移送金門地檢署偵辦，並持續釐清案發經過與犯案動機。

警方強調，維護地區治安為警方首要任務，對於暴力犯罪絕不寬貸，將秉持從嚴從速原則積極查辦。同時也呼籲民眾，飲酒應節制，避免因酒後情緒失控而引發衝突，民眾若發現可疑情形應立即通報警方，共同維護社會安全。

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