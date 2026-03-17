到機場才發現！老婆「忘帶SIM卡、充電線」他火大　1救星被推爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友近期帶老婆去越南峴港度假；沒想到，抵達機場後，老婆才驚覺充電線、充電頭和SIM卡都遺忘在家中，當下他超火大，所幸同團友人指點迷津，靠機場內超商救急，才化解這場危機。

老婆SIM卡、充電線全沒帶！夫火大卻不敢言：怕一發不可收拾

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網友在Dcard提到，最近好不容易排到假要跟老婆去峴港玩，出發前早已千叮嚀萬交代要帶齊東西，老婆卻拖到最後一晚才收行李，結果到桃園機場她猛然發現，充電線跟充電頭都沒帶到，連到國外用的SIM卡也放桌上。

原PO坦言，當時真的有點火大，但深知「老婆做錯事千萬不要罵」的求生法則，只能強忍不爽情緒。幸好同團友人趕緊打圓場，提議去機場超商補買，才讓氣氛稍微緩和。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

桃機超商變救命恩人 網驚：原來超商有賣

原PO隨即衝往機場內的超商，順利買到「酷遊卡」與充電設備，成功解除危機。他也有感而發表示，若大家不幸忘記買網卡或漏帶東西，機場超商真的是救命稻草。

這番經歷引發不少網友共鳴，紛紛回應「幸好有忍住，不然這趟旅遊還沒開始就結束了」、「我也在機場買過，真的救命」、「酷遊卡很方便，之前去日本也是現買現拆」、「求生慾極強的隊友」、「7-11根本是機場守護神」、「花點小錢消災，總比在國外吵架好」。

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