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不爽前任、老闆、親戚！她曝「群組只回1字」　萬人驚：超有攻擊力

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲不爽老闆畫大餅？原PO超狂分享回擊1個字。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

超有殺傷力！一名女網友直呼，若在群組遇到老闆畫大餅、同事甩鍋，甚至前任突然傳「在嗎」，此時可以回「丨」這個字來反擊，讀音同滾，厭世感十足。文章曝光後，引發萬名網友驚呼超實用，「又學到新東西」、「這才是我想學的國文課」。事實上，真的有男子就叫「丨丨」，還發生差點被警察抓走的糗事。

一名女網友在Threads分享一個超實用的生僻字，這個字「丨」外觀看起來就像一條直線，音同「滾」ㄍㄨㄣˇ，雖然平常幾乎不會用到，卻莫名很有情緒張力。

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原PO笑稱，如果在工作群組裡，遇到老闆畫大餅、同事互相甩鍋的話，此時就可以傳「丨」來反擊，接著更爆笑舉例，「兄弟閨蜜失戀又來煩你、男友惹妳生氣、前任突然傳在嗎、親戚過年問東問西」，都十分適合回應「丨」，特別有種說不出的厭世感。

文章曝光後，一票網友驚呼超有攻擊性，「然後對方還看不懂那個字」、「生僻字就變常用字了」、「丨，成功打出來了，又學到新東西」、「這個我會！小時候背字典，因為筆畫少都在前面，所以都會背到」、「查到有這個字但鍵盤打不出來，哭了」、「線上課簽到完成，可以丨了」、「冷知識，丨是部首」、「這才是我想學的國文課」。

▲名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假。（圖／翻攝自YouTube／《小明星大跟班》）

▲本尊「蘇丨丨」現身。（圖／翻攝自YouTube／《小明星大跟班》）

真的叫丨丨！本尊泡網咖：差點被警察抓走

事實上，節目《小明星大跟班》曾以特殊取名為題材，找來許多擁有特別姓名的人們上節目分享，其中一名男來賓就叫做「蘇丨丨」。本尊解釋，父親是按照出生月份替他取名，他的預產期剛好是在11月，當時父親翻字典又剛好翻到部首第一畫，看見該字就索性替他取名「丨丨」。

過去他因為名字差點被警察抓走，有次正逢暑假，他半夜去網咖，當時常有教官、警察會來巡看是否有未成年，「我就遇到3個人一組的那種警察，拍拍桌子然後叫我唸我的身分證，我那時候就玩得很激烈嘛，不想要跟他講，然後我就拿我的證件出來『你自己看』，然後他看了就說，這是你的名字嗎？你不要鬧好不好，這你的證件還是假的？」

當下「警察問這個字怎麼唸，我就跟他說『滾』。」這時，後面其他2個警察全部包上來，他只好趕緊解釋「那個字叫『丨』，我不是叫你『滾』。」差點釀成大禍。

根據重編國語辭典修正本指出，丨注音為ㄍㄨㄣˇ，是二一四部首之一，釋義為上下貫通的樣子。《說文解字．丨部》：「丨，下上通也。」

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