16歲陸高中生過馬路遭「撞飛後輾斃」　目擊者嘆：孩子媽哭到倒地

記者廖翊慈／綜合報導

四川南充16日清晨發生一起重大交通事故，一名16歲高中生在過馬路時，走道斑馬線一半遭車輛撞擊後，再被對向來車二次輾壓，不幸身亡。相關監視器畫面也引起熱議。

據《大河報》報導，事故發生於南部縣商貿大道，時間約在清晨6時50分。當時該名高一學生沿斑馬線過馬路，在道路中央實線處，停留等待車流時，一輛緊貼中心線行駛的車輛未減速，直接將其撞飛至對向車道。

▲事故監視器畫面。（圖／翻攝自微博，上同）

學生倒地後，隨即遭另一輛未能及時察覺狀況的車輛輾過，當場失去生命跡象。現場畫面顯示，事發時天色昏暗，救護人員趕抵後一度進行心肺復甦急救，但最終仍回天乏術。

▲現場救護人員CPR無果。（圖／翻攝自微博）

南部縣交警大隊已證實該起事故，教育與體育局也表示，死者為當地一名高一學生，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。而有目擊者表示，死者母親抵達事故現場後，痛哭倒地，令眾人感慨不已。

有目擊影片顯示，肇事車輛行經斑馬線時未減速，且行駛路線貼近中心線。另有分析指出，事發當時光線不足，加上對向車輛遠光燈可能影響視線，亦增加事故風險。

▲事故車輛的撞擊痕跡。（圖／翻攝自微博）

此外，有關路段也被指存在安全設施不足問題，包括未設置紅綠燈、安全島或減速帶，周邊亦缺乏明確限速與警示標誌，使行人需在車流中間停留等待，增加通學時段的危險性。

目前相關單位已介入處理，事故詳細原因及責任歸屬仍待警方進一步調查釐清。