川普要求「川習會」延後1月　美財長：與中國是否護航荷莫茲無關

▲ 貝森特與何立峰在法國巴黎舉行經貿磋商。（圖／翻攝 央視）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普16日透露，受到美伊戰爭影響，已向中方提議將原定3月底至4月初舉行的「川習會」延後約一個月。財政部長貝森特（Scott Bessent）對此強調，川習會若真的延期，並非因美中之間存在任何貿易或航運糾紛，而是川普身為三軍統帥必須坐鎮華府處理伊朗戰事。

貝森特：延期與荷姆茲海峽承諾無關



根據《路透》，貝森特16日在巴黎與中國副總理何立峰結束2天經貿會談後表示，推遲會面「與中國是否對荷姆茲海峽作出承諾無關。這麼做顯然符合他們的利益，但若真的延期，也不是因為總統提出的任何要求未被滿足。」

美中巴黎會談達成初步共識 建立貿易委員會

貝森特與何立峰在經濟合作暨發展組織（OECD）總部舉行磋商，中方首席貿易談判代表李成鋼形容為「深入、坦誠且具建設性」，雙方承諾維持現有關稅水準的穩定；美國貿易代表葛里爾則透露，兩國已就「工作計劃」達成初步共識，內容涵蓋擴大美國農產品及能源出口，並建立正式的「美中貿易委員會」機制，以管理雙邊貿易往來。

貝森特會後發文表示，美中「正朝著下次會晤穩定前進」，並稱此次巴黎會談「具建設性，展現雙邊關係的穩定性。」不過李成鋼也對華府啟動的301條款調查表達嚴正關切，這些針對產能過剩及強迫勞動問題的調查，可能在數月內導致新關稅出爐。他警告，中方將密切關注調查進展，並在適當時機採取措施捍衛權益。

專家：延期讓峰會避免被伊朗問題主導

大西洋理事會（Atlantic Council）國際經濟主席李普斯基（Josh Lipsky）分析，伊朗問題很可能成為川習會核心議題，而延後一個月會降低這種可能性，「我認為這表明雙方都希望，若將峰會延至4月底，就能舉行他們一直以來計畫的會晤，而不是被伊朗問題主導，且這也讓雙方有更充裕時間制定完整議程。」