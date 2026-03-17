美航母「福特號」大火狂燒30小時！600人沒床睡　部署撐1年瀕臨極限

▲美軍第二艘航空母艦「福特號」朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍最新型航空母艦福特號驚傳火災，火勢延燒逾30小時才撲滅，不僅造成數百名官兵失去床位、被迫席地而睡，也讓艦上生活機能嚴重受影響。更引發關注的是，該艦正執行川普政府在中東的軍事行動，目前已進入第10個月長期部署，艦況與人員負荷雙雙逼近極限。

根據美媒《紐約時報》，火災發生於當地時間12日，起火點位於艦上主要洗衣區。一名軍方官員指出，火勢疑似從烘衣機通風口引燃並迅速擴散，導致官兵花費超過30個小時才成功控制火勢。雖然美國中央司令部表示，火災未對推進系統造成損害，航艦仍維持作戰能力，但事故已對日常運作帶來明顯衝擊。

報導指出，火災導致超過600名水兵與機組人員失去床位，目前只能在地板或桌面上休息。此外，洗衣設施也因受損暫停使用，讓長期部署的生活條件更加惡化。官方說法稱有2名水兵受輕傷，但艦上人員透露，實際上有數十人因吸入濃煙而接受治療。

▲全球最大航艦福特號抵達希臘克里特島索達灣美國海軍基地。（圖／路透）

航空母艦福特號目前搭載約4500名官兵與飛行員，原本於10月在地中海執行任務，隨後在美國國防部長赫格塞斯指示下，先轉往加勒比海，對委內瑞拉總統馬杜洛施壓，之後再急赴中東，投入美以對抗伊朗的戰事。該戰事目前已進入第3週，航艦仍持續進行全天候飛行作業。

由於戰時通訊管制嚴格，航艦與外界聯繫受限，受訪官兵多以匿名方式受訪。報導指出，福特號已進入第10個月的部署期，若持續至4月中旬仍未返航，將打破航空母艦林肯號於2020年創下的294天紀錄。

更令官兵憂心的是，內部消息顯示任務可能延長至5月，等同整整一年未靠港，幾乎是一般航艦部署6個月周期的兩倍。專家警告，過長部署不僅對人員士氣造成衝擊，也會加速艦體損耗。

事實上，火災只是該艦一連串問題的最新案例。報導提到，這艘號稱最先進的航艦，先前就因650座廁所的管線設計不良，頻繁出現故障。原定今年初在維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠進行的大規模維修與整備，也已被迫延後。