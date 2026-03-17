月薪族必看！「70-20-10」理財術讓人兼顧理想生活與財富成長

▲理財專家建議，透過「70-20-10法則」將薪資比例系統化分配，讓存錢之路不再因為過度壓抑而半途而廢。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當你感覺財富逐漸自由，或至少財務狀況在掌控之中時，心情肯定格外輕盈。或許你正滿意於現在的月薪、手邊存了一小筆緊急預備金，並終於打算開始規劃未來。國外網站《Bustle》文章中提到，在這種情況下，近期在社群平台上瘋傳的「70-20-10法則」或許正適合你。TikTok創作者@professormikefinance在影片中拆解了這個理財術：將每月收入的70%用於支付房租、伙食、油資與水電雜費；20%投入投資；剩下的10%則是「無負擔消費」，讓你能在努力之餘也享受生活。許多理財專家建議，將這20%進一步分配給投資與儲蓄，更能確保財務規劃面面俱到。

揭秘爆紅「70-20-10法則」：投資未來也能活在當下

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無論你如何執行，這項法則的核心目標都是透過提高薪資中撥往投資（如定期定額基金或退休帳戶）的比例，來加速累積財富。理財帳號@wealth1services在相關討論中提到：「遵循這項財務準則將改變你的人生。」

對許多人來說，這也是一種生活升級的契機。如果你能將收入的70%分配給居住與生活開銷，這可能意味著你能租下夢想中的公寓，甚至存下買房的首期款。以下是理財專家針對這項爆紅理財法則的深度解析。

什麼是「70-20-10」法則？

理財專家Andrea_Woroch指出，70-20-10法則的優點在於簡化了繁雜的記帳流程，將支出濃縮成三大核心類別。她表示，相較於那些過於嚴苛、讓人喘不過氣的預算表，這種方式讓存錢與消費變得更容易執行。

許多理財法要求將收入平均分配到多個細項，但「70-20-10」則鼓勵你多放一點權重在「生活支出」這塊領域。這讓你在租屋、付帳單或超市採買時有更多彈性。對不少人而言，這甚至能實質提升生活品質。

此外，這個法則也啟發我們思考5年、10年甚至30年後的財務準備。Woroch觀察到：「年輕世代常傾向於『軟儲蓄（soft_saving）』，也就是活在當下、優先享受生活，晚點再煩惱存錢。」雖然軟儲蓄能減輕即時的壓力，但當你到了一個階段，想要讓錢「動起來」為你工作時，就是投資出場的時機了。

適度犒賞自己：10%的快樂哲學

撥出10%作為「無負擔消費」是持之以恆的關鍵。Woroch強調：「雖然削減非必要支出、停止浪費是達成財務目標的重點，但偶爾犒賞自己並沒什麼不對，這能防止理財倦怠。」當你允許自己將一成收入花在娛樂、旅遊、聚餐或夜生活上，你反而更可能長期遵守預算規劃。

Woroch也提醒，這套方法可能不適合預算極度吃緊、需要精算每一塊錢流向的人；但對於收入較高、財務調度較具彈性的族群來說，效果非常顯著。

如何實際執行？

以月收30,000元為例，21,000元：房租、伙食、交通油資；6,000元：投資或儲蓄；3,000元：盡情玩樂。

Woroch建議：「你甚至可以把前一個月沒花完的『娛樂費』結轉到下個月，這樣就能買更高價的單品來犒賞自己。」當然，把這筆餘額存起來也是很好的選擇。

在應用此方法時，建議優先將那20%的預算拿來建立「緊急預備金」，金額至少要能支應三個月的生活開銷。穩固地基後，再將部分資金轉向長期理財目標與投資。

如果你是投資小白，Woroch建議從公司提供的勞退自提或相關退休計畫開始。若公司有提供相對提撥，那絕對是「不拿白不拿」的理財紅利。此外，也可以諮詢銀行開立證券戶，或是利用數位理財工具進行小額投資。

現在，剩下的那10%就留給你自己吧！去吃頓大餐，為你的未來乾一杯。