空軍已完成失事F-16V黑盒子打撈　顧立雄：訊號解讀需約一個月

記者蘇靖宸／台北報導

飛官辛柏毅上尉駕駛編號6700的F-16V戰機失蹤，空軍今（17日）表示已尋獲黑盒子，並完成打撈作業。對此，國防部長顧立雄表示，空軍會盡快地將黑盒子送到「洛克希德馬丁」公司做信號的還原解讀，就他了解，解讀大概要一個月時間。

▲國防部長顧立雄17日下午回應空軍尋獲失事F-16V戰機黑盒子一事。（圖／記者蘇靖宸攝）

辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，不幸在花蓮外海失蹤，空軍每天派遣機艦尋找。空軍司令部17日發新聞稿表示，本部日前委由海歷公司前往訊號定位區域執行打撈作業，經多日水下探勘，於3月16日尋獲黑盒子，經比對確屬失事F-16戰機所有，已完成打撈，並載運返港。

對此，顧立雄17日下午在立法院受訪回應，國軍找到了黑盒子跟相關的殘骸，第一時間已聯絡家屬。黑盒子的部分，空軍會盡快地送到F-16V原廠「洛克希德馬丁公司」（Lockheed Martin）做訊號的還原解讀，待分析完成後，會再送到飛安會判讀失事狀況及原因，後續再對國人公佈。

媒體追問，是已經送到美國原廠，還是說有預計這個時程嗎？顧立雄說，空軍一定會盡快處理。至於黑盒子解讀大概需要多久時間？顧立雄回應，就他了解，大概要一個月。