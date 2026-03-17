連2年獲邀輝達GTC大會　陳其邁宣告高雄推動主權AI應用落地

▲高雄市政府與NVIDIA合作智慧高雄主權AI燈塔計畫，陳其邁第二度受邀出席NVIDIA GTC大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁訪美行第二站率團赴舊金山聖荷西出席NVIDIA年度科技盛會GTC大會，作為唯一連續兩年獲邀的台灣城市首長，此行不僅見證 AI 基礎建設全面啟動，更向國際宣告高雄透過「智慧高雄燈塔計畫」推動主權 AI 應用落地，將 AI 實體化應用從願景轉化為城市治理的成果。

NVIDIA 執行長黃仁勳於 2026 年 GTC 大會主題演講指出，人工智慧正從以模型「訓練」為核心的階段，快速邁入以「推論」為主的新時代。

AI 正從單純的聊天與內容生成，進一步走向現實世界，成為能夠自主規劃、決策並執行任務的 Agentic AI（代理式 AI），並逐漸進入現實世界應用，如工業機器人、智慧製造與自動駕駛等領域。

▲高雄透過燈塔計劃，以城市影像與資料分析建構智慧治理應用，協助市府即時掌握城市運作狀態並提升交通管理、防災應變與市容維護效率，成為輝達官網所展示的城市治理典範案例。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對黃仁勳於GTC大會揭示的全球AI產業新藍圖，包含Vera Rubin平台、Rubin Ultra，以及未來導入CPO（共封裝光學）的高速網路架構，均展現出高雄市政府掌握產業科技發展的敏銳度，也正與市府日前訪問美國亞利桑那大學（UofA），促成中山大學與其強強聯手共建「矽光子亞利桑那高雄中心（SPARK）」合作計畫目標高度一致。

陳其邁強調，生成式AI已邁入從資料訓練，轉向大規模推論的時代，算力必將大幅度增加，未來軟體服務模式將轉向以AI工廠為核心的代理人服務，AI將具備主動分析、判斷與決策的能力，廣泛應用於交通、智慧工廠及多情境的城市管理。高雄將加速推動物理AI應用，讓人工智慧從過去的鑑別判斷，進化為能改善流程與日常的實質生產力。

「高雄不僅是提供可驗證場域的城市，我們正透過導入視覺語言模型（VLM），將城市治理轉化為可複製、具國際競爭力的技術資產。」陳其邁指出，高雄領軍打造「主權 AI」，建構全球智慧城市典範。計畫核心為「數據自主與技術創新」，深耕在地語言與文化，確保治理決策的高度主體性。

▲陳其邁與鴻海集團董事長劉揚偉於NVIDIA GTC會場中熱烈交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

一期已建置VLM平台賦能城市影像理解；二期則領先導入NVIDIA推理型模型（Cosmos Reason 2），使 AI 由語意描述進化至情境推理，實質支援交通與公共安全即時決策。透過跨領域資源共享，高雄正以具備推理能力的主權 AI，確立在全球科技鏈中的關鍵地位。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔補充表示，「智慧高雄燈塔計畫」是由市府攜手 NVIDIA、Linker Vision 與中華電信等夥伴共同推動，打造城市數位孿生架構。

計畫採跨局處資料共享機制，導入視覺語言模型（VLM）等先進AI技術，透過城市影像與資料分析建構智慧治理應用，整體規劃涵蓋交通事件、淹水事件、道路坑洞事件及環境清潔事件等4大類型。

透過AI即時分析城市影像資料，協助市府即時掌握城市運作狀態並提升交通管理、防災應變與市容維護效率，成果斐然，也成為輝達官網所展示的城市治理典範案例之一。

而異質整合「矽光子」技術是在後摩爾定律時代，AI 持續突破頻寬牆的關鍵。高雄目前已具備台積電先進製程、日月光先進封裝產能，以及AMD矽光子研發能量的絕佳生態系，高雄將從「先進製造基地」邁向「AI研發樞紐」的全面產業升級。