子彈上膛！他微笑示範「下秒自轟倒地」　意外錄到死亡瞬間

▲帕萬以為手槍已經上了保險，在鏡頭前自轟倒地。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度德里17日發生駭人意外，28歲的帕萬（Pawan Kumar）拍攝槍枝教學影片時，原本微笑面對鏡頭，隨後竟對準自己的左胸扣下扳機，當場倒地不起，過程全被堂兄弟驚恐錄下。

社群媒體流傳的19秒影片可見，帕萬面帶笑容裝填子彈，隨後將槍口抵在胸口前。他的堂兄弟、掌鏡者希曼舒（Himanshu）用印度語教導如何上膛，並且多次提醒勿扣扳機，未料最終仍發生悲劇。

警方接獲達拉姆希拉醫院（Dharamshila Hospital）通報，得知一名男子胸部中彈送醫。警方趕抵現場時，帕萬已陷入昏迷狀態，左胸有明顯槍傷，隨後被宣告不治身亡。

警方初步調查顯示，涉案槍枝屬於掌鏡者希曼舒，而他最近才剛取得合法持槍執照。死者帕萬顯然以為槍枝已經上了保險，未料保險裝置失效，而他也因此意外身亡。

警方已扣押涉案槍枝及10發子彈，取得希曼舒手機中的影片作為證物，並依據「非謀殺之殺人罪」與槍械管理相關法規立案偵辦。鑑識小組已完成現場勘驗，遺體則送往醫院解剖，其餘案情細節仍在調查中。

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