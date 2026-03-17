偵防車直接撞上去！員林街頭大批執法人員抓毒販　目擊者喊刺激

▲員林市上演警匪追逐。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市今(17)日下午2點左右驚現警匪追逐！海巡署台南查緝隊與彰化縣警局員林分局聯手圍捕毒品嫌疑犯，在員水路一段與山腳路口上演逼真夾擊場面，多輛偵防車直接撞停嫌犯車輛，大批全副武裝幹員當場壓制兩名男子，有一名路人遭波及，所幸無生命危險，直擊民眾驚呼：「好像在看電影，超刺激！」

這起驚險的圍捕行動發生在員林鬧區。目擊民眾指出，當時突然傳來「碰」的巨響，就看到偵防車前後包抄，將一輛轎車撞到嚴重凹陷。緊接著，海巡署便衣人員與頭戴防彈盔的霹靂小組特警迅速下車，衝上前將車內兩名男子拖出壓制在地。

▲員林市上演警匪追逐。

現場畫面顯示，兩名嫌犯雙手被反銬，頹然坐在馬路上，身旁散落著疑似毒品的證物。警方立即架起封鎖線進行戒護，救護車也趕抵現場待命。由於圍捕地點就在員林市區，吸引周邊地家圍觀，場面一度緊張混亂。就在警方執行逮捕的同時，一輛播放著音樂的垃圾車剛好行經，也有一名資源回收業者騎車經過。

▲穿著黃色上衣的阿伯遭波及受傷。

據了解，這波行動是海巡署台南查緝隊與員林警分局偵查隊共同偵辦的毒品案件，經過長期跟監，選在今日發動攻堅。現場順利逮捕兩名嫌犯，目前正在清點查扣的毒品數量與種類。過程中有一名路人遭波及，手部輕微破皮，所幸並無大礙。目前全案正由海巡署與檢警偵辦中。