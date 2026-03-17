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最貴核航母火燒30小時　福特號600官兵沒床睡仍得出任務

▲▼美國海軍在航母福特號上搬運彈藥，以支援「史詩狂怒行動」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍在航母福特號上搬運彈藥，以支援「史詩狂怒行動」。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍最新、造價也最高的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）12日發生火災，歷時超過30小時才完全撲滅。雖然艦上動力系統未受影響，但生活區域卻大受衝擊，超過600名官兵一度失去床位，只能打地鋪或睡在桌面上，洗衣設施也全面停擺，在惡劣條件下仍必須繼續執行作戰任務。

根據《紐約時報》、《西雅圖時報》報導，火勢最初從艦上一間洗衣房的烘衣機通風口竄出，隨後迅速蔓延。為防止火勢波及更多艙間，船員歷經長時間輪番搶救，直到30多小時後才完全撲滅。美方確認，事故並未波及推進或核反應爐等關鍵系統。

▲▼美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

美軍中央司令部事後說明，有2名水手因非致命傷勢接受治療，另有數十人因吸入濃煙感到不適。由於部分居住艙間受損，官兵日常作息受到嚴重干擾，但航母仍維持既定戰備狀態，持續在海上行動。

報導指出，福特號原本在地中海執行任務，去年10月24日載著約4500名水手與飛行員，依指示轉往加勒比海，加強對委內瑞拉的威嚇態勢，隨後又緊急調往中東，加入美方與以色列對伊朗相關軍事行動，至今已進入第三週。

目前福特號已進入第10個月部署期，若任務延續至4月中旬，將刷新越戰後航母最長部署紀錄。官兵內部也被告知，服役時間可能一路延到5月，等於在海上待滿一年。五角大廈評估其部署負荷已接近上限，正由布希號航艦準備接替。

值得一提的是，這起火警只是福特號近期多項技術與後勤問題之一。外媒曾揭露，艦上多達650間廁所的管線系統因設計缺失頻繁故障，維修問題始終備受關注，讓這艘象徵美國海軍新世代戰力的航艦，持續面臨不小挑戰。

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