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邀國際遊戲協會主席參訪兒未館　蘇巧慧提「95公分視角」空間規劃

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀國際遊戲協會主席參訪國家兒童未來館。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀國際遊戲協會主席羅賓等人參訪國家兒童未來館。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨（16日）邀請國際遊戲協會（International Play Association, IPA）主席羅賓．蒙羅．米勒（Robyn Monro Miller）和超越遊戲協會理事長李玉華，來到板橋參訪「國家兒童未來館願景館」。蘇巧慧說，國家兒童未來館今年2月剛通過都市設計審議，讓未來館的興建計劃再往前邁進一步，她會持續緊盯計劃進程，也期盼未來館盡快開工，中央、地方共同努力合作，讓該館不僅成為新北和台灣的新地標，更是大小朋友盡情遊戲的快樂天堂。

蘇巧慧表示，這幾年她和在地立委張宏陸一直積極追蹤兒未館的計劃進度，上個月終於通過都市設計審議，接下來即將進入招標階段，代表計劃進度再往前邁進一大步。而近日碰巧全球歷史最悠久、規模最⼤，長年推廣兒童遊戲權的非政府組織「國際遊戲協會」的主席羅賓來到台灣參與論壇，她便藉此機會特別邀羅賓和超越遊戲協會理事長李玉華，一起來參訪願景館，藉由專家的視角，針對館內未來的陳設規劃進行討論與發想，探討如何將兒童遊戲權落實在新北的城市願景中。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀國際遊戲協會主席參訪國家兒童未來館。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧說，國家兒童未來館將成為全台灣第一座專屬兒童的國家級文化場館，透過願景館的呈現，也讓這個夢想的輪廓更加清晰。她也具體建議未來兒未館的室內空間陳設，應該納入「95公分的視角」概念，從孩子的角度出發，思考館內的佈置規劃，讓兒未館真正成為以孩子為核心、以遊戲為本質的兒童文化場域。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀國際遊戲協會主席參訪國家兒童未來館。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧指出，她一直希望讓新北成為一座真正陪伴孩子長大的「兒童友善」城市，因此她在擔任立委期間，不僅為超過40間學校，爭取改善超過200項軟硬體建設，同時成功爭取國中小班班有冷氣，更結合她經營多年的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」舉辦系列親子活動，就是希望不只提升大小朋友在學校的學習環境，也為孩子打造更安全、友善的活動空間。

羅賓表示，非常肯定場館的規劃以遊戲及兒童共同決策為核心，不僅和世界各地兒童博物館的做法一致，也讓孩子可以從遊戲中學習民主精神，透過共同訂定遊戲規則，孩子能藉此練習互相尊重並學習解決衝突。

李玉華指出，非常期待國家兒童未來館的落成，希望能成為一個全齡共享的場域，讓不同年齡層的孩子，甚至家長、長輩、社區鄰里，都能在友善空間中互動，讓遊戲成為連結世代不同童年的共同語言。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀國際遊戲協會主席參訪國家兒童未來館。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀國際遊戲協會主席參訪國家兒童未來館。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧邀國際遊戲協會主席參訪國家兒童未來館。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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