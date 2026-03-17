豐原太平洋百貨購物節強勢登場　最高回饋32%再送家電

▲豐原太平洋百貨購物節強勢登場，整體回饋最高上看32%。（圖／豐原太平洋百貨提供，下同）



消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨上半年最強檔「購物節」要來了！3月26日至4月22日正式開跑，3月19日至3月24日先由化妝品預購暖身，直接端出單筆滿3,000送300、滿15,000再加碼送500的高回饋優惠，而且不限量，不只折扣有感，預購期間再加碼六檻滿額好禮，消費滿額就能把限量品牌家電帶回家，再搭配國泰世華信用卡專屬優惠，整體回饋最高上看32%，優惠層層疊加，打造中區最具吸引力的購物盛會。

▲3/19(四)至3/24(二)化妝品搶先預購，推出單筆滿3,000送300，消費滿15,000再加碼贈送500。



豐原太平洋百貨董事長連錦表示，「百貨不僅是購物空間，更是帶動地方經濟命脈的重要平台。這幾年我們不斷改裝創新、引進眾多知名品牌，區隔市場、用符合在地人喜好的商品、最溫暖的服務、和最好康的回饋來寵顧客，讓豐原太平洋百貨成為在地生活圈中不可或缺的核心、最時尚的亮點。」

鎖定上半年最划算檔期，這波購物節不只優惠滿滿，還整理出實用「搶購攻略」，讓消費者用最精準的方式買到高CP值商品。主打精選人氣健康小家電，搭配滿千送百回饋，從外在保養到居家生活一次升級，兼顧實用與質感，讓民眾買得精明、用得有感。

3月19日至3月24日化妝品區搶先預購，推出單筆滿3,000送300、滿15,000再加碼送500的優惠，同步加碼限量預購禮。消費滿35,000元可選擇歌林11吋循環立扇或法國AGiM舒肥電子鍋，滿60,000元送Arlink智慧蒸氣氣炸烤箱，滿80,000元加碼3,200元禮券；再往上，滿100,000元送MAXRO自動清空吸塵器、滿150,000元送G-PLUS多功能洗地機，滿200,000元更直接送10,000元禮券，從折扣到滿額贈全面升級，打造年度最強購物檔期。

▲豐原太平洋百貨購物節從折扣到滿額贈全面升級，打造年度最強購物檔期。



購物節將於3月26日至4月22日正式登場，優惠全面啟動。化妝品區在3月26日至4月6日清明連假期間，推出卡友單筆滿3,000送300、且可累積回饋；全館（1至7樓、9樓，不含化妝品）則祭出累計滿5,000送500的優惠。開檔首四天（3月26日至3月29日）再加碼，化妝品單筆滿15,000再送500，全館同步推出限量滿額好禮，累計消費滿35,000可兌換循環立扇或舒肥電子鍋，滿60,000則可獲得2,500元禮券，優惠層層疊加，吸引民眾集中進場消費。

此外，刷國泰世華信用卡更能享有百貨獨家回饋，當日刷卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈300、選擇樂饗購Level2權益還享3%回饋。3/26(四)~3/29(日)更贈送卡友獨享豪禮，全館當日累計滿3,000可獲得價值1,980元的「Diamond chef」石墨烯鑽石紋萬用刀3件組，4/11(六)~4/12(日)送Lynx 304不鏽鋼保鮮盒(1500ml)，多重優惠與實用贈品同步登場，也讓這波檔期被視為年度最值得入手的購物時機之一。