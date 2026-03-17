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93%消費者瘋集點　調查：女性最積極、40至59歲最熱衷

▲▼收銀台,收銀員,超市,購物,輸送帶,結帳。（圖／CFP）

▲調查顯示有93%消費者有在集點。（示意圖／CFP）

生活中心／台北報導

便利商店、電商平台到各式品牌APP，「消費—集點—兌換」的點數循環，正悄悄改變消費者的購物方式，也讓「點數經濟」成為零售市場不可忽視的力量。一項最新調查發現，有93%消費者瘋集點，其中女性比男性積極，40至59歲的年齡層對集點最為熱衷。

為了解消費者的點數行為與使用習慣，東方線上進行自主調查，深入觀察消費者如何蒐集、使用點數，以及點數機制對消費選擇的影響。本次調查由東方線上消費者研究集團執行，透過「東方快線」網路調查完成，有效樣本數1,000份，涵蓋台灣本島20至64歲男女，於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%。

調查顯示，高達93.2%的消費者表示自己有在集點，僅6.8%沒有，顯示集點幾乎已成為一種「全民運動」。在點數取得方式上，以「消費回饋」最為主要，比例達75.2%。此外，透過「參與品牌或平台指定活動」（57.1%）以及「會員專屬任務」（55.8%）也十分普遍；即使排名最後的「點數轉換」，仍有約35%消費者會透過此方式累積點數。

▲▼點數經濟調查。（圖／東方線上提供）

從性別來看，女性整體集點積極度普遍高於男性，除了點數轉換外，在消費回饋、參與活動與會員任務等各種累點方式上，女性參與比例皆較高，顯示女性更願意投入時間與行動換取點數。

若從年齡觀察，40至49歲與50至59歲是最積極的集點族群，尤其在參與平台指定活動方面，比例都超過6成。相較之下，20至29歲年輕族群則是最不積極的一群，有12.6%表示完全沒有集點習慣。

有集點習慣的消費者當中，94.2%表示會參與各種累積點數的活動，顯示為了獲得點數，多數人願意付出額外時間與行動。不同族群參與活動的類型也有所差異：女性較常參與「每日簽到」、男性參與「健康挑戰」類活動比例略高、20至29歲則最熱衷於分享影片/貼文或撰寫心得等社群型活動、年長族群則偏好操作簡單的每日簽到任務。

集點不只是累積，更重要的是「兌換」。調查顯示，97.7%的集點者都曾使用過點數，使用率極高。目前最受歡迎的點數使用方式包括：折抵消費金額、兌換商品或折價券、兌換實體商品。

其中，女性較常兌換實體商品、男性則較常將點數轉換為其他服務或點數；年齡方面，20至29歲將點數轉換為其他服務的比例最高（85.2%），而40歲以上則更傾向直接折抵現金。

▲▼點數經濟調查。（圖／東方線上提供）

在點數使用模式上，51%消費者會累積到較大額度才兌換；24.2%會立即折抵；16.2%則會等待特定優惠再使用。一次折抵大額金額或換到高價商品所帶來的「滿足感」，被認為是多數人選擇累積點數的重要原因。

不同族群偏好也有所差異，女性較常立即折抵、男性偏好累積到大額再使用。20至29歲更願意等待特定優惠，追求「有感使用」；40至59歲則是最容易「忘記自己有點數」的族群（約13%）。對於未來的點數服務，消費者最期待的改變包括：64.5%希望點數終身有效、52.6%希望增加更多累積方式、51.2%希望擴大點數使用範圍。

▲▼點數經濟調查。（圖／東方線上提供）

點數機制不只影響消費行為，也會改變品牌態度。調查顯示，77.5%集點者認為點數機制能提升對品牌或平台的好感度，其中22.5%表示好感度明顯提升。其中女性和年輕族群，最容易因集點機制提升好感度。

而點數制度也成為影響消費決策的重要因素。約6成消費者會因集點而選擇特定品牌或平台、5成會因點數回饋更好而改變消費選擇、3成會因累積點數購買原本沒有計畫的商品，顯示點數機制在「維繫忠誠度」與「引導消費選擇」方面效果明顯。

▲▼點數經濟調查。（圖／東方線上提供）

東方線上表示：「隨著零售市場競爭加劇，點數不再只是促銷工具，而是一種新的消費語言。未來若能提供更長效、更多元且更自由的點數使用方式，點數經濟將有機會持續推動零售市場的下一波成長。」

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