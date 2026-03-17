黃國昌排不出行程？蘇巧慧：每個人節奏不同　我是活力滿滿搖滾樂

▲蘇巧慧到板橋參加捐血活動。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

九合一選舉年底登場，在新北市長部分，目前仍呈現藍綠白三腳督的狀態，《鏡週刊》報導，指民眾黨主席黃國昌年後地方行程驟減，是「坐等」被藍營整合。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（17日）表示，每個參選人都有自己的節奏，有些人是華爾滋，有些人是探戈，她則是活力滿滿的搖滾樂，希望用有衝勁的態度，長跑當短跑全力衝刺，迎接新北市的勝利。

蘇巧慧表示，自己在新北這500天以來，真的是行程滿滿，像今天早上在金山插秧，後來又到板橋這捐血。新北的好山好水好活動非常非常多，她也非常樂於參與。

蘇巧慧提到，最近其實有很多人開始跟她加皮克敏當皮友，加她皮友的人應該也可以看得到，「其實我常常出現在新北的各地，還可以跟大家一起打菇。新北真的是讓我們覺得處處都充滿了驚喜」。

蘇巧慧認為，每個參選人都有自己的節奏，有些人是華爾滋，有些人是探戈，她自己的話，應該是活力滿滿的搖滾樂，希望用這樣子有衝勁的態度，長跑當短跑全力衝刺，迎接新北市的勝利，希望有這個機會為大家來服務。

對於報導，黃國昌則表示，《鏡週刊》沒什麼評論的必要，老狗變不出新把戲、見縫插針；但他也強調，每個團隊都有選戰的節奏跟方式，持續有招募志工、拜訪地方頭人，這些不會寫在公開行程上，「我不會隨《鏡週刊》起舞，更不會因此影響到工作上的安排」。