LINE訂閱制本週有望上線　LINE Premium月費165元5大新功能

▲LINE即將在台灣推出訂閱制會員「LINE Premium」，月費165元並提供首月免費試用，主打聊天備份、相簿升級與個人化設定等進階功能。（圖／翻攝自line官網）

圖文／鏡週刊

通訊軟體龍頭即將推出付費會員服務！LINE去年底預告將在2026年上半年於台灣推出訂閱制會員計畫「LINE Premium」，引發不少用戶討論。LINE台灣今（17日）進一步透露，相關功能已準備完成，目前只等待蘋果iOS系統審核通過，最快將在1到2週內正式上線。台灣也將成為繼日本與泰國之後，第3個推出LINE Premium的市場。

LINE Premium是什麼？ 月費多少？

LINE台灣入口與內容事業群執行總經理張景雯表示，目前LINE Premium的服務已準備就緒，只差iOS App審核完成，一旦核准就會立即推出。

根據LINE公布資訊，台灣LINE Premium訂閱費用為每月165元，並提供首月免費試用，讓用戶先體驗升級功能。

LINE Premium早已在日本與泰國推出，而台灣將成為第三個導入此訂閱服務的市場。

LINE Premium有哪些功能？

LINE Premium推出後，首波將主打5項進階功能，主要針對聊天備份、相簿管理以及個人化設定等需求進行升級。

其中最受關注的是「進階備份」功能，除了文字訊息外，聊天室中的照片、影片、檔案與語音訊息都可自動備份到LINE雲端，備份容量最高可達100GB。未來即使更換手機，或從iOS轉換到Android裝置，也能快速匯入聊天紀錄。

另一項升級功能則是「相簿功能強化」，會員可直接從聊天室儲存影片至LINE相簿，也能上傳原始畫質照片。會員最多可儲存100支影片，每支影片上限5分鐘或200MB，照片與影片合計最多可存放1,000個檔案。

此外，LINE Premium也提供「自選個人檔案」功能，使用者可以建立額外兩組不同的個人檔案，例如工作、朋友或家人模式，並自訂顯示的大頭照與暱稱。

LINE Premium還有什麼新功能？

除了資料管理升級外，LINE Premium也加入更多個人化設定。會員可更換不同設計的LINE應用程式圖示，未來也可能推出與特定IP合作的限定版本。同時，LINE Premium也會提供更多字型選擇，讓聊天介面風格更加多樣化。

LINE Premium會員還有哪些優惠？

除了功能升級外，LINE Premium也規劃台灣專屬會員福利，結合多項LINE服務。例如：

LINE旅遊：每月提供100點LINE POINTS點數紅包

LINE禮物：每月提供總計250元優惠券

LINE MUSIC：每月可自選3首音樂作為鈴聲或背景音樂

LINE購物：每月提供50點LINE POINTS

其中部分優惠也提供新會員額外加碼，例如LINE旅遊最高可再送500點，LINE購物則預計在第二波活動推出。



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