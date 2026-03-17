小琉球觀光熱帶動人潮　東港警擴大臨檢強化治安

▲東港警方小琉球臨檢。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近年來小琉球觀光熱潮持續升溫，吸引大量遊客湧入，成為國內旅遊熱門景點。隨著人潮增加，治安維護工作也顯得格外重要。為確保遊客與當地居民安全，東港警分局近日於琉球鄉展開擴大臨檢勤務，針對人潮聚集及夜間營業場所加強查察，全力維護良好治安環境。

警方表示，這次勤務重點鎖定琉球鄉內酒吧、KTV等娛樂場所，透過逐一臨檢與身分盤查，防制不法情事發生，同時加強巡邏密度，提升見警率。藉由全面性執法行動，不僅展現警方打擊犯罪的決心，也有效遏止潛在違法行為，讓民眾與遊客都能安心享受旅程。

東港警分局指出，小琉球屬於離島地區，觀光旺季期間人車流量大幅增加，警方除加強臨檢外，也結合在地資源，推動跨域合作與異業結盟，與業者建立通報機制，共同守護地方安全。透過即時資訊交流與聯防機制，提升整體治安防護網的效率。

警方強調，未來將持續依據轄區特性，滾動式檢討勤務部署，靈活調整警力配置，以最嚴謹態度落實「屏安護民」目標。同時也呼籲業者與民眾共同配合，如發現可疑情事，應即時通報警方，共同營造安全、友善的旅遊環境，讓小琉球成為遊客安心、放心的度假勝地。