陳建仁發表新研究　3因素同時存在「乳癌風險飆7倍」

▲陳建仁帶領團隊證實，塑化劑暴露與女性乳癌風險的因果關聯，3大因素更讓乳癌風險飆7倍。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

由準中研院院長陳建仁帶領的研究團隊，歷經20年的大規模乳癌風險研究，證實DEHP（塑化劑）與女性乳癌風險的因果關聯，更發現DEHP暴露較高、體內代謝DEHP能力較差、初經年齡較早（14歲前）等三因素同時存在，女性罹患乳癌風險最高可達7倍。

乳癌長年為台灣及多數已開發國家女性發生率最高的癌症，近年更呈現好發年齡逐漸年輕化趨勢。6月即將接任中研院院長的陳建仁，帶領中研院並結合國家衛生研究院及國內多所大學研究團隊，完成一項歷時20年的大規模關於乳癌風險評估人群研究，研究成果3月發布在《美國國家科學院院刊》。

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中研院表示，這次研究採用巢狀病例對照研究設計，在1991年至1992年間，招募將近1.2萬名台灣女性，並持續追蹤至2010年。透過長達20年世代追蹤，成功確立塑化劑暴露先於乳癌發生的因果時序。也首度證實DEHP（常見塑化劑之一）暴露與女性乳癌風險的因果關聯，更首度提出代謝易感性（MEHP%）可作為乳癌風險評估的嶄新指標。

陳建仁指出，利用流行病學研究證明「因果關係」相當困難，這次研究採用前瞻性研究設計，研究開始即蒐集受試者尿液樣本，並記錄其生活習慣與環境暴露情形，再持續追蹤20年。研究團隊連結全國癌症登記檔，發現長期追蹤的研究對象後來確診乳癌的個案，並配對選取未罹癌的對照組，發現當尿液DEHP代謝物濃度較高者，在追蹤期間罹患乳癌的風險亦顯著增加。

▲當環境 DEHP 暴露量高，併同代謝力弱及初經年齡早時，三者產生協同效應將導致乳癌風險大幅攀升，凸顯環境健康研究中考慮個人DEHP代謝能力的重要性。（圖／中研院提供）

陳建仁說明，這項研究不僅著眼於外在環境因素，更進一步利用現今精準醫學常用的代謝體標記，探索罹患乳癌的個體差異性，提出更準確的個人化乳癌風險評估方法，以便及早辨識高風險女性，發展更有效的預防與早期發現策略。他表示，DEHP是廣泛存在於日常塑膠製品中的環境荷爾蒙，希望透過這次研究，提醒高危險族群應減少塑化劑暴露，並應加強乳癌篩檢。

本論文第一作者、前中研院基因體中心陳慧祺博士後研究員指出，本研究最重要突破之一，在於提出代謝易感性(MEHP%)作為反映個體DEHP代謝能力的嶄新生物標記。MEHP%偏高的婦女是罹患乳癌的高風險群。研究數據顯示，當DEHP暴露與MEHP%同時偏高時，乳癌風險上升至2.68倍；再合併初經年齡早於14歲的風險因子，三者產生顯著協同效應，乳癌風險增高為沒有這三個風險因子者的7.52倍，凸顯環境DEHP暴露量與個體代謝能力之間的交互作用。

中研院院長廖俊智表示，健康是全人類共同關注的重要議題，這次研究明確揭露DEHP是重要的乳癌環境致癌因子，為未來乳癌預防策略與風險評估，提供重要的科學依據。