　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳建仁發表新研究　3因素同時存在「乳癌風險飆7倍」

▲▼陳建仁帶領團隊，證實塑化劑暴露與女性乳癌風險的因果關聯，3大因素更讓乳癌風險飆7倍。（圖／中研院提供）

▲陳建仁帶領團隊證實，塑化劑暴露與女性乳癌風險的因果關聯，3大因素更讓乳癌風險飆7倍。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

由準中研院院長陳建仁帶領的研究團隊，歷經20年的大規模乳癌風險研究，證實DEHP（塑化劑）與女性乳癌風險的因果關聯，更發現DEHP暴露較高、體內代謝DEHP能力較差、初經年齡較早（14歲前）等三因素同時存在，女性罹患乳癌風險最高可達7倍。

乳癌長年為台灣及多數已開發國家女性發生率最高的癌症，近年更呈現好發年齡逐漸年輕化趨勢。6月即將接任中研院院長的陳建仁，帶領中研院並結合國家衛生研究院及國內多所大學研究團隊，完成一項歷時20年的大規模關於乳癌風險評估人群研究，研究成果3月發布在《美國國家科學院院刊》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中研院表示，這次研究採用巢狀病例對照研究設計，在1991年至1992年間，招募將近1.2萬名台灣女性，並持續追蹤至2010年。透過長達20年世代追蹤，成功確立塑化劑暴露先於乳癌發生的因果時序。也首度證實DEHP（常見塑化劑之一）暴露與女性乳癌風險的因果關聯，更首度提出代謝易感性（MEHP%）可作為乳癌風險評估的嶄新指標。

陳建仁指出，利用流行病學研究證明「因果關係」相當困難，這次研究採用前瞻性研究設計，研究開始即蒐集受試者尿液樣本，並記錄其生活習慣與環境暴露情形，再持續追蹤20年。研究團隊連結全國癌症登記檔，發現長期追蹤的研究對象後來確診乳癌的個案，並配對選取未罹癌的對照組，發現當尿液DEHP代謝物濃度較高者，在追蹤期間罹患乳癌的風險亦顯著增加。

▲▼陳建仁帶領團隊，證實塑化劑暴露與女性乳癌風險的因果關聯，3大因素更讓乳癌風險飆7倍。（圖／中研院提供）

▲當環境 DEHP 暴露量高，併同代謝力弱及初經年齡早時，三者產生協同效應將導致乳癌風險大幅攀升，凸顯環境健康研究中考慮個人DEHP代謝能力的重要性。（圖／中研院提供）

陳建仁說明，這項研究不僅著眼於外在環境因素，更進一步利用現今精準醫學常用的代謝體標記，探索罹患乳癌的個體差異性，提出更準確的個人化乳癌風險評估方法，以便及早辨識高風險女性，發展更有效的預防與早期發現策略。他表示，DEHP是廣泛存在於日常塑膠製品中的環境荷爾蒙，希望透過這次研究，提醒高危險族群應減少塑化劑暴露，並應加強乳癌篩檢。

本論文第一作者、前中研院基因體中心陳慧祺博士後研究員指出，本研究最重要突破之一，在於提出代謝易感性(MEHP%)作為反映個體DEHP代謝能力的嶄新生物標記。MEHP%偏高的婦女是罹患乳癌的高風險群。研究數據顯示，當DEHP暴露與MEHP%同時偏高時，乳癌風險上升至2.68倍；再合併初經年齡早於14歲的風險因子，三者產生顯著協同效應，乳癌風險增高為沒有這三個風險因子者的7.52倍，凸顯環境DEHP暴露量與個體代謝能力之間的交互作用。

中研院院長廖俊智表示，健康是全人類共同關注的重要議題，這次研究明確揭露DEHP是重要的乳癌環境致癌因子，為未來乳癌預防策略與風險評估，提供重要的科學依據。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
杜拜巧克力爆紅原因曝　Lady M瘋搶爆推擠
勸不聽！屋主深信「國際原油大賺」　繼承千萬房淪法拍
GTC大會點火　逆勢走揚6檔含輝ETF一次看
北北基停班課正式脫鉤　基隆新制上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中國信託銀行深耕中小企業融資業務　獲信保基金四獎肯定

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

陳建仁發表新研究　3因素同時存在「乳癌風險飆7倍」

誇張！男子北捷月台「爽抽電子煙」遭炎上　本人現身道歉

「雞蛋大」痛風石爆漿！男腳踝滲白液嚇壞　醫警告：恐截肢

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　大票人回憶殺：真的關機

噎到「先不要哈姆立克法」　最新急救順序曝！消防署公開5+5口訣

假日去六福村「只花1.5小時」就玩完！她點出4問題：好難有動力

中部血庫告急「O型A型短缺」警廣急號召　上午湧熱血人潮

北市免費營養午餐「每餐可達80元以上」　不鼓勵家長額外加價

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

中國信託銀行深耕中小企業融資業務　獲信保基金四獎肯定

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

陳建仁發表新研究　3因素同時存在「乳癌風險飆7倍」

誇張！男子北捷月台「爽抽電子煙」遭炎上　本人現身道歉

「雞蛋大」痛風石爆漿！男腳踝滲白液嚇壞　醫警告：恐截肢

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　大票人回憶殺：真的關機

噎到「先不要哈姆立克法」　最新急救順序曝！消防署公開5+5口訣

假日去六福村「只花1.5小時」就玩完！她點出4問題：好難有動力

中部血庫告急「O型A型短缺」警廣急號召　上午湧熱血人潮

北市免費營養午餐「每餐可達80元以上」　不鼓勵家長額外加價

中國信託銀行深耕中小企業融資業務　獲信保基金四獎肯定

9歲童遭膝撞「眼球轉不動」　醫曝「線性爆裂性骨折」治療黃金期

豐原太平洋百貨購物節強勢登場　最高回饋32%再送家電

三上悠亞來台「對街道吐真實想法」！被拍0偽裝…露雙肩引3.3萬人朝聖

偵防車直接撞上去！員林街頭大批執法人員抓毒販　目擊者喊刺激

連2年獲邀輝達GTC大會　陳其邁宣告高雄推動主權AI應用落地

林志玲甜談4歲兒告白瞬間　力挺夏姿慈善特賣「第一天就要搶」

杜拜巧克力爆紅原因曝！張員瑛帶動風潮　千層蛋糕新品代購瘋搶

《逐玉》被抓包穿幫鏡頭！　阿伯假吃饅頭、大婚戲她戴口罩全露餡

一根奇多賣破280萬台幣！「噴火龍造型」零食獲世界紀錄認證

【全台最衰庇護島】慘遭第15撞！指示牌戰損 腰桿都斷了

生活熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

好市多1款「神級零食」被掃貨！她驚豔：一吃停不下來

夫妻7萬「生孩又繳房貸」！網揭1關鍵：也可很幸福

國光女神斬渣男街頭暴哭　「逼死自己最後倔強」

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

台灣上空現長命高氣壓！鄭明典曝2影響

超愛「台灣這種魚」　美妹一吃狂點頭：能永遠住這

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」

「春分」龍抬頭將至　4生肖注意健康

WBC美國隊「胸前比框」學陳傑憲？　被酸一日球迷真可怕

更多熱門

相關新聞

每年18萬人乳癌就醫　健保砸4000萬推國家級對策

每年18萬人乳癌就醫　健保砸4000萬推國家級對策

根據健保署統計，台灣每年因乳癌就醫的病人數達18萬人，年度醫療費用支出約212.28億點，年度藥費支出約98.8 億點。對此，衛福部、健保署和台灣乳房醫學會於今（16日）共同宣布啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案（P4P）」價值導向給付，盼透過品質監測與獎勵制度，在既有健保資源下提升整體治療品質，讓患者獲得更好的照護。

吳文忻鏡頭前宣告：乳癌惡化「轉移腦部」　崩潰痛哭一整晚

吳文忻鏡頭前宣告：乳癌惡化「轉移腦部」　崩潰痛哭一整晚

歌后李樂詩罹乳癌「切除雙乳」　重建手術接連失敗！痛喊：受夠了

歌后李樂詩罹乳癌「切除雙乳」　重建手術接連失敗！痛喊：受夠了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

關鍵字：

乳癌中研院陳建仁塑化劑陳慧祺

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面