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社會 社會焦點 保障人權

阿嬤東西不見懷疑鬧鬼！衝派出所「幫我抓」　警無奈：要找道士

記者許權毅／台中報導

台中市一名80多歲阿嬤家中印章不見，加上近期感覺有異常現象出現，懷疑家裡鬧鬼了，但阿嬤竟然跑到派出所報案，要警察幫自己「抓鬼」，還說「陰間也有警察啊！」讓值班員警無奈表示：「那要找道士，我們只會抓小偷，鬼我們沒有抓。」

▲▼ 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲台中一名阿嬤懷疑家中鬧鬼，昨天跑到派出所報案，對話內容被上傳網路。（圖／翻攝社會事新聞影音）

事發在昨天11時許，一名阿嬤拄著拐杖到大雅分局大雅派出所報案，稱近期家中物品遺失，加上住處有「異狀」出現，希望尋求幫忙。

經值班員警詢問，阿嬤是印章不見，加上疑似有重聽情況，無法順利對話，結果阿嬤竟然開始說「家中有鬼」，並稱：「你們去幫我抓好嗎？警察跟道士還不是一樣，陰間也有警察，你們就是在抓人的！」

值班員警則回：「不一樣啦！那個要找道士，師公那種我們哪會，我們只會抓小偷，鬼我們沒有抓。」才讓阿嬤罷休離去。

▲▼大雅分局,台中大雅,潭子,大雅區衛生所,大雅派出所。（圖／記者許權毅攝）

▲警方無奈表示，抓鬼不是權責，要找民間單位。（圖／記者許權毅攝）

大雅警分局說，本分局同仁見老婦情緒不安疑似有重聽情形，耐心了解情況，向其說明求助事項，非警方權責範圍，建議可向其他民間單位尋求協助，持續安撫其情緒。經員警關懷與說明後，老婦情緒逐漸平穩，隨即自行離去。

警方說，除受理各類報案外，亦秉持為民服務精神，耐心傾聽及安撫民眾情緒。另有關民眾遇有私人證件、印章遺失情形，得向分駐派出所報案，除得比對其他民眾有無拾獲，以提高尋獲機會，並避免遭人盜用所引發後續之責任或糾紛。

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