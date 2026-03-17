停班課標準與雙北脫鉤　基隆「雨量200毫米」新制上路

▲基隆停班課脫鉤雙北，雨量標準下修200毫米上路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府調整天然災害停班停課判斷機制，正式將原本「未來24小時累積雨量350毫米」標準，下修至200毫米，新制自今年起上路，並與雙北脫鉤，改採在地風險獨立判斷，提升應變彈性與精準度。

副市長邱佩琳表示，基隆市約有95%以上為山坡地，且位處東北季風迎風面，每逢鋒面或颱風影響時，常出現降雨強度高、累積快速的情形。即使未達中央原訂雨量標準，局部地區仍可能發生邊坡不穩、落石或淹水等災害風險。為縮小雨量預報與實際狀況落差，市府特別委託國立臺灣海洋大學進行降雨與災害關聯研究，據以提出調整建議。

▲副市長邱佩琳（中）表示，基隆市約有95%以上為山坡地，常出現降雨強度高、累積快速的情形。

消防局長游家懿指出，依中央《天然災害停止上班及上課作業辦法》，基隆原採山區與平地一致的350毫米標準，但已難反映地方實際風險。市府因此訂定《基隆市政府天然災害停止上班及上課判斷基準補充規範》，並經市務會議通過，自今年起導入「分區判定、分層啟動」機制，使停班停課決策更具彈性與精準性。

國立臺灣海洋大學副校長顧承宇指出，近年短延時強降雨事件增加，常伴隨邊坡滑動、落石、道路積淹水及土石流等複合型災害。停班停課判斷除參考雨量外，亦須結合地形與災害風險綜合評估。經分析基隆及周邊降雨數據後，建議將標準調整為200毫米，更符合在地防災需求。

人事處長林燕菲表示，市府已向中央建議修法，將基隆市不分山區、平地統一採用24小時累積雨量200毫米作為判斷指標，並已獲中央採納，後續修法程序將持續推進。在修法完成前，今年起市府已可依補充規範辦理停班停課判斷。

邱佩琳強調，新制上路後，基隆在面對極端氣候與強降雨時，將能更即時啟動防災應變措施，全面提升城市防災韌性，確保市民生命財產安全。