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剪斷定位錶三度離家！潮州警鷹眼秒辨識　68歲腦傷男驚險尋回

▲潮州警方找到郭姓男子。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方找到郭姓男子。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

現代科技有時也敵不過老翁的「固執」！屏東潮州一名68歲郭姓男子前些日子因車禍導致腦部受損，時常不受控獨自離家。家屬雖然特地為其準備了「智能定位手錶」防走失，沒想到老翁竟自行將錶帶剪斷棄置後「人間蒸發」。所幸，潮州警方憑著敏銳觀察力，一眼認出他是剛報案不久的「緊急協尋對象」，成功在最短時間內找到他，圓滿收場。

這位68歲郭姓男子前些日子因車禍導致腦部受損，時常不受控獨自離家。家屬雖然特地為其準備了「智能定位手錶」防走失，沒想到他竟自行將錶帶剪斷棄置後「人間蒸發」，家人著急報警。

而日前午間接獲民眾報案指稱家門前有一位神情迷惘的男子徘徊，疑似走失，急需警方協助。潮州警分局中山路所副所長林鉦軒及警員張金豐到場後，細心安撫他，雖其無法清楚表達住址，但員警憑藉職業敏感度，立即透過警用系統交叉比對，赫然發現他竟是不久前才由光華派出所剛受理通報的「緊急協尋人口」。警方隨即將他帶回派出所提供茶水安撫情緒，並同步通知家屬辦理撤尋手續。家屬趕到派出所見到老翁安然無恙，懸著的心才終於放下。

家屬向警方感嘆，郭男因交通事故導致腦部受損，行為偶爾無法受控，這已經是本月第三次無故離家。家屬為了預防走失，特別讓他配戴智能定位手錶，沒想到老翁因思維較為固執，竟自行拿剪刀將手錶帶剪斷棄置，增加尋人難度。家屬對警方能在通報後短時間內就將父親尋回，表示由衷的感謝。

潮州分局長黃世德藉此呼籲，家中若有易走失的長輩，除配戴科技設備外，建議可向社會局申請「愛心手鍊」，或在長輩常穿脫的衣物內側繡上聯絡電話。警方也建議家屬可帶長輩至鄰近警察機關進行「指紋建檔」，一旦發生走失情事，警方能更迅速地確認身分，協助長輩在最短時間內平安返家，照護與預防措施仍不可或缺。

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