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查貪官倒查30年與家族貪腐　前湖北省委書記家中保姆買房商人全包

▲▼ 蔣超良、前湖北省委書記、貪腐、雙開 。（圖／翻攝 央視）

▲前湖北省委書記蔣超良涉嫌受賄案已完成調查， 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸最高人民檢察院今（17）日通報，前湖北省委書記蔣超良涉嫌受賄案已完成調查，正式向南京市中級人民法院提起公訴。官方披露細節顯示，現年69歲的蔣超良曾任多家國有銀行行長及董事長，2020年因新冠肺炎疫情處置不力遭免職，案件不只「倒查30年」，以及「家族式腐敗」，蔣不僅將兩名親弟帶入非法牟利歧途，甚至連家中保姆買房、母親打麻將的錢財都由商人買單，十分貪婪，最終面臨法律嚴裁。

回顧大陸中央紀委國家監委宣傳部與《央視》聯合攝制的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》1月13日播出第三集《清理『圍獵』污染源》，揭露蔣超良如何一步步深陷腐敗泥潭的細節。蔣超良在鏡頭前懺悔，「他（商人）不是點對點只對我，是滲透到我們家庭的各個成員。」

專題片指出，早在上世紀90年代，湖南籍商人李遠光就在蔣超良投資許多「本錢」。為了巴結當時僅是農行中層幹部的蔣超良，李遠光每年春節回老家的第一件事，就是去給蔣超良的母親拜年。為了方便蔣母打麻將，李遠光每次送上2萬元（單位：人民幣，同下）現金，還會專程到銀行兌換成「小票子」。

隨著蔣超良職位攀升，李遠光的「服務」也全方位升級，從蔣家孩子的入學、兄弟投資到父母就醫，李遠光一手包辦，成為蔣家的「大管家」。

誇張的是，當蔣家保姆要買房時，蔣超良第一時間想到的竟是找李遠光要錢。「我家保姆要買房子，他說50萬就可以了，我就拿了60萬，我肯定要高，不能低，我說讓她去買點傢具，我就拿了60萬。」

▲▼ 蔣超良、前湖北省委書記、貪腐、雙開 。（圖／翻攝 央視）

▲ 蔣超良涉嫌受賄一案「倒查」30年。（圖／翻攝 央視）

身為家中長子的蔣超良，走上領導崗位後，利用手中公權力大肆「照顧」兩個親弟，把他們帶上了歧途。蔣超良四弟、涉案人員蔣斌良說，「打高爾夫球，自己也買豪車，再買一個別墅，貪圖享受，不勞而獲。依附蔣超良，來錢來得比較快，當時就是這種思想。形成就是不願意幹活、不做正經事。就是這種情況，特別後悔。」

2016年蔣超良就任湖北省委書記後，各路商人紛紛透過其弟蔣斌良、蔣忠良實施「圍獵」。蔣忠良僅在湖北省孝感市一地就參與多個大項目，他只需依仗大哥的權勢拿到標案，轉手給其他商人即可獲取巨額利潤。不法商人有的直接送錢，有的則以合作名義墊付巨資或贈送原始股。

根據大陸最高人民檢察院最新消息蔣超良涉嫌受賄一案，已由國家監察委員會調查終結。經最高人民檢察院指定，由江蘇省南京市人民檢察院審查起訴。近日，南京市人民檢察院已正式向南京市中級人民法院提起公訴。

該起案件檢察機關是以「倒查30年」方式，清查蔣超良貪腐情況。根據檢察機關起訴指控，被告人蔣超良利用擔任中國農業銀行綜合計劃部主任、交通銀行黨委書記及董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長、吉林省省長、湖北省委書記等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應以受賄罪追究其刑事責任。

公開簡歷顯示，現年69歲的蔣超良擁有豐富的金融與地方主政背景。他在銀行系統工作超過30年，曾先後掌舵交通銀行、國家開發銀行與中國農業銀行。在地方任職方面，他曾於2002年短暫「空降」湖北擔任副省長，2014年主政吉林擔任省長，2016年10月升任湖北省委書記。

蔣超良最受外界關注的轉折點發生在2020年初。當時武漢疫情爆發初期，其處置方式引發外界議論；2020年2月13日，中共中央決定免去其湖北省委書記職務。此後，蔣超良轉任全國人大農業與農村委員會副主任委員，淡出政壇一線。2025年2月21日，中央紀委國家監委網站發佈消息，蔣超良被查。2025年10月27日，中央紀委國家監委官宣蔣超良被「雙開」黨職與公職。

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