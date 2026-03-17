台南市長民調落後陳亭妃　謝龍介喊有信心：曾大幅落後最終只輸5%

▲藍委謝龍介 。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

TVBS民調中心公布最新台南市長民調，在有投票意願選民中，民進黨參選人陳亭妃支持度53%，領先國民黨參選人謝龍介的30%，雙方差距23個百分點。對此，對此，謝龍介今（17日）表示，上屆選舉時民調也是大幅落後，最後只差距5個百分點，「我很有信心」，如今距離年底投票還有8個月，藍白選民先隱藏或不表示態度，避談政治、與人和睦為善，但到了投票那一天，終究會站出來，挺政黨輪替。

對於民調落後，謝龍介表示，有民調顯示，他落後亭妃23％，這兩天有許多鄉親好朋友們都很著急，紛紛來電要安慰他、鼓勵他，結果說到後來，反倒是他在安慰，與鼓勵他們，「因為我是真的會贏」。

謝龍介提到，2022年他首次參選台南市長，民調比今年更加不看好，平均落後三成，甚至到了要投票的11月，還有民調做出我輸45％，最終他只以5%惜敗。這其實不難理解，因為台南市在民進黨長期執政下，國民黨支持者被訪問時，會偏隱性，支持率普遍被低估，此外，這回公布的民調，是用全市話調查，青壯年與年輕人的比例會偏低，而這些族群都是支持政黨輪替，換人做看看的主力，這也就是為何半個月前，有媒體公布的網路民調，他和對手就只差5%。

「所以我很有信心」，謝龍介提到，如今距離年底投票還有8個月，藍白選民先隱藏或不表示態度，避談政治、與人和睦為善，但到了投票那一天，終究會站出來，挺政黨輪替。

謝龍介說，現在民調落後，包括他在內，相信大家都不意外，而他早就做好準備，這會是一場逆風前行，扶搖直上的路途，他會一天一天拿出表現，讓更多的人決定這次真的要給謝龍介試試看，一起成就政黨輪替，是驕傲光榮的人生經歷。