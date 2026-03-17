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6成5情殺都在分手時　台中婦幼隊提「三不三要原則」自保

▲6成5情殺全發生在分手時，台中婦幼隊長紀翰學（右）提醒「三不三要原則」自保。（圖／警方提供）

▲台中婦幼隊長紀翰學（右）提醒「三不三要原則」自保。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

情人分手日，殺機萌牙時。台中市警察局婦幼隊長紀翰學今（17）日表示，根據婦女團體相關調查，有65%的情殺案件都發生在分手前後，他清晰說明何謂親密關係？哪種情況觸犯家暴法、或是跟騷法，以及所犯法條等，並掌握「三不三要原則」，做好自我保護。

紀翰學表示，感情糾紛引發的暴力案件時有所聞，情殺議題更是引發社會大眾高度關注，這類「恐怖情人」行為源於強烈的控制欲與不安全感，可能透過監控伴侶生活、情緒勒索、言語威脅甚至肢體暴力等方式表現出來，大多發生在伴侶提出分手或逐漸疏遠時，才出現極端行為。

他說，如果一方決定結束關係，可遵循「三不三要原則」，即「不單獨赴約」、「不刺激對方」及「不再聯繫」；「要告知親友」、「要蒐集證據」及「要報警並善用法律工具」，將人身安全放在第一位。

至於何謂「親密關係」？依家庭暴力防治法第六十三條之一第二項定義，包括一、雙方關係之本質。二、雙方關係之持續時間。三、雙方互動之頻率。四、性行為之有無及頻率。五、其他足以認定有親密關係之事實。」一旦違反保護令，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

而其中一方苦苦追求對方，雙方毫無關係者，則是違反跟蹤騷擾防制法，先提出書面告誡，如被害人提告，依跟騷法第18條規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。另依該法第5條，行為人經警察機關為書面告誡後2年內，再為跟蹤騷擾行為者，警方得協助被害人向法院聲請保護令。

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