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熱血救援！桃園消防員赴日觀戰經典賽　遇昏倒民眾伸援手暖舉曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／桃園市政府消防局龍潭消防分隊）

▲消防員即使身處異國仍熱血伸出援手。（圖／翻攝自Facebook／桃園市政府消防局龍潭消防分隊） 

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市消防局龍潭分隊2名消防員，赴日觀戰經典賽期間，在東京神田車站直擊一名日本人於月台暈倒，2人立即上前協助，並用日文與站務、救護人員交接病情後，完成跨國救護任務。

桃園市政府消防局龍潭消防分隊指出，兩名消防員至日本東京旅遊，搭乘地鐵返回飯店途中，列車行經神田站靠站上下客時，在列車內赫然發現一名候車旅客在月台暈倒，他們馬上衝出去關心患者、進行評估，在確認患者尚有呼吸心跳後，就一直在患者旁等待站務人員與日本救護人員到達，因為會日文，與站務人員與救護人員簡單交接病情後，2人才離開現場返回飯店，結束這次驚嚇又難忘的任務！

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／桃園市政府消防局龍潭消防分隊）

龍潭消防分隊表示，詢問2人為何身處異國仍熱血伸出援手，他們也僅是雲淡風輕地表示，當下純粹出自本能就衝上去了，也沒有想這麼多，人究竟在日本還是台灣。

▲▼ 龍潭消防分隊隊員張詠惟（右）、楊昱修（左）日本東京巨蛋觀戰2026棒球經典賽。 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭消防分隊隊員張詠惟（右）、楊昱修（左） 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第四大隊龍潭分隊長莊易濃表示，張詠惟與楊昱修兩位隊員平時在單位表現優異，救護技術純熟。此次即使身處國外旅遊期間，仍能在緊急時刻挺身而出、發揮專業，不僅成功協助傷者，也展現台灣消防員的專業素養與助人精神，令人感到相當欣慰與驕傲。

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